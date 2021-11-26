Новый штамм коронавируса добрался до Европы

В Европе выявили первый случай заражения новым штаммом B.1.1.529, который появился в Ботсване. Эту разновидность вируса обнаружили в Бельгии.

«Пока зарегистрирован один случай», — рассказал в эфире телеканала LN24 министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук. Он подчеркнул, что у властей страны пока нет информации о его опасности.

B.1.1.529 впервые выявили в середине ноября в Ботсване. Позже он проник в ЮАР, Израиль и Гонконг. Как рассказал научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок, в шиповидном белке этого штамма более 30 мутаций, некоторые из которых делают его неуязвимым для антител, которые вырабатываются после болезни или прививки. Коллега ученого, генетик Франсуа Баллу предположил, что эта разновидность коронавируса будет лучше уклоняться от антител, чем «дельта»-штамм.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «360» ранее заявил, что B.1.1.529 может стать опаснее «дельты», если будет активнее размножаться.