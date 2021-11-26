ВОЗ созвала срочное совещание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведет специальную встречу из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529. Его нашли в Южной Африке. Об этом сообщил телеканал CNBC.

На повестке — вопрос, насколько опасна новая мутация и как препараты от коронавируса и вакцины будут действовать по отношению к B.1.1.529.

«Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего ВОЗ присвоит варианту греческое имя», — заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Она отметила, что уже есть свыше 100 полных генетических последователей нового варианта коронавируса. Представитель ВОЗ подчеркнула, что надо не допустить резких реакций, в частности по отношению к Южной Африке.

Британские ученые на этой неделе заявили о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529. В материале издания Daily Mail данную мутацию назвали наиболее опасной по сравнению с другими вариантами вируса. По последним данным, 10 случаев заболевания этим штаммом зарегистрированы в ЮАР, Ботсване и Гонконге.