Кремль назвал провокацией высылку дипломатов из Чехии

В Кремле категорически не согласны с действиями Чехии касательно высылки 18 российских дипломатов. Более того, это поведение можно назвать недружественным и провокационным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения чешских властей абсурдными и «состряпанными на скорую руку». По ее словам, теперь США и Чехия больше не смогут набирать в сотрудники посольств граждан России. Захарова добавила, что в посольство Чехии было нанято большое количество людей среди российских граждан.

Чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их версии, наши спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что власти Чехии враждебно действуют в отношении России, поэтому в Праге сами виноваты во взаимной высылке дипломатов.