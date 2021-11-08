Бывший учитель и иеромонах. Что известно о растлителе детей из ЕАО

Бывший священник из Еврейской автономной области Юрий Абрамов (иеромонах Спиридон) проведет 18 лет в колонии строгого режима. Его осудили за растление 53 мальчиков. Обвинения Абрамову предъявляли по по шести статьям Уголовного кодекса. Что известно о громком деле с закрытым расследованием — в материале «360».

Приговор по делу экс-священника и его помощника-звонаря храма святого пророка Илии в селе Амурзет внес суд в ЕАО. В документах следствия фигурировали 53 пострадавших ребенка. Абрамова считали причастным к 51 эпизоду, а звонаря — к пяти. На два преступления они пошли вместе.

«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Бывшему иеромонаху запретили заниматься педагогической деятельностью восемь лет и ограничили ему свободу на два года. Звонарь получил 12 лет колонии строгого режима, запрет на занятия педагогической деятельностью в течение семи лет и ограничение свободы на два года.

В церковь после школы

До служения в церкви Абрамов, писал «Ридус», более 10 лет работал школьным учителем. Преподавал детям информатику.

«Всем интересно, что он священник, а то, что он учитель, — почему это нигде не муссируется? Это несколько однобоко. Он местный житель. Родился и вырос в этом селе», — рассказала пресс-секретарь Биробиджанской епархии РПЦ Татьяна Мошкина.

Мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет священник и звонарь в храме села Амурзет растлевали годами, напомнил kp.ru. С детьми Спиридон проводил довольно много времени — занимался просвещением и устраивал экскурсии.

В материалах дела отмечалось, что некоторые эпизоды датированы аж 2007 годом. Каким образом священнослужители завлекали мальчиков, неизвестно. Источник в силовых структурах уверял, что экс-иеромонах предлагал детям алкоголь и наркотики.

Проверили теперь уже бывшего священника только в 2019 году. Неладное заподозрила местная жительница, которая обратилась к следователям. У Спиридона и звонаря провели обыски, обнаружив коллекцию порнографии и прочие «нетипичные» для людей такого плана предметы.

Расследование после этого сделали закрытым — из-за пострадавших детей. Иеромонах и звонарь отправились в СИЗО. От служения Русская православная церковь Спиридона отстранила.

Два года на приговор

Скрупулезным сбором доказательств следствие занималось два года. В октябре 2021 года в деле, рассказывал РИА «Новости» источник, было уже более 20 томов. По нему прошло более 10 заседаний.

«Сейчас идет исследование материалов дела и доказательств — просматривают видеозаписи и фотографии», — уточнил собеседник агентства.

Правоохранители отказались от опроса 53 потерпевших мальчиков. Показания детей огласил гособвинитель. Свидетелей по делу не было, каждого обвиняемого защищал один адвокат.

Абрамова обвинили по шести статьям УК РФ, в том числе в половом сношении с несовершеннолетними, изготовлении порнографии и насилии. Звонарь храма проходил по статье о насильственных действиях сексуального характера. Следствие установило, что иеромонах действительно употреблял с мальчиками спиртное и наркотики. Известно о 10 таких эпизодах.

Подсудимые, написал «Интерфакс», признали свою вину частично. Вынесенный им приговор в законную силу еще не вступил.