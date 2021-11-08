Российского священника приговорили к 18 годам колонии за растление детей

Судебное разбирательство по делу о растлении более 50 мальчиков бывшим священником и звонарем храма святого пророка Илии в селе Амурзет завершилось в Еврейской автономной области. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, настоятеля храма приговорили к 18 годам колонии строго режима. Его помощник-звонарь получил 12 лет такого же наказания.

Представитель регионального ведомства подчеркнула, что в деле фигурируют 53 пострадавших ребенка. В материалах дела говорится, что священник причастен к 51 эпизоду, звонарь — к пяти, два преступления они совершили совместно.

«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и с ограничением свободы на два года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года», — заявила представитель прокуратуры ЕАО. Приговор в законную силу пока не вступил.

Собеседник агентства уточнил, что священнику предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, включая половое сношение с несовершеннолетними, насилие и изготовление порнографии. В деле звонаря одна статья: «Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними».

Следователи установили, что настоятель храма склонял детей к употреблению алкоголя и наркотиков. После заведения уголовного дела Русская православная церковь отстранила его от служения.