Священника из ЕАО судят за растление 53 детей. Его могут лишить сана и посадить на 20 лет

В Еврейской автономной области судят обвиняемого в растлении детей священника. На счету иеромонаха Спиридона может быть 53 жертвы. Речь идет о сексуальном насилии над детьми от 12 лет, изготовлении порнографии, понуждении к сексу. По данным следствия, священнослужитель употреблял с малолетними алкоголь и наркотики, а насиловать их ему помогал звонарь. Теперь обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело священника

Иеромонаха Спиридона (Юрий Абрамов) задержали в конце 2019 года после того, как в Следственный комитет обратилась местная жительница. Она заподозрила, что с настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области что-то не так.

Священника задержали, у него в доме прошел обыск, в результате которого изъяли целую коллекцию «предметов далеко не духовного предназначения», рассказал источник агентства РИА «Новости».

Священнослужитель работал с послушниками начиная с 2007 года. На момент совершения преступлений предполагаемым жертвам было от 12 до 16 лет. Следствие считает, что насиловать детей помогал звонарь Сергей Моос.

Иеромонаха судят по шести статьям Уголовного кодекса. Среди них мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними. Также речь идет о сексуальном насилии над детьми, изготовлении порнографии, понуждении к сексу.

Звонаря Мооса же судят по одной статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, однако сразу по пяти эпизодам.

Также, по данным следствия, Спиридон регулярно употреблял с детьми алкоголь и даже наркотики. Правоохранителям известно о 10 подобных случаях. Сейчас иеромонах и звонарь находятся под стражей.

Позиция РПЦ

Иеромонаха Спиридона уже отстранили от служения. Русская православная церковь выступает за всестороннее расследование дела, как отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил агентству РИА «Новости», что сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя. Он не исключил применения высшей меры наказания для духовного лица — лишения сана.

Психологическая защита церкви

Но если это и случится, то уже после решения суда, уверен протодиакон, богослов, автор официального учебника по основам православной культуры Андрей Кураев. По его словам, многие люди, особенно в церковной среде, попросту не верят, что священнослужители способны на такие преступления.

«Шок был в 2013 году, когда я делал серию публикаций о педофильском скандале в Казанской семинарии. Тогда очень многие люди, церковные особенно, говорили: „Это невозможно! Как может быть, чтобы монахи вот так вели себя, они же дают такие обеты!“ Это была очень интересная форма психологической защиты», — отметил он.

Андрей Кураев уверен, что православные люди убедили себя в том, что такие случаи единичны. И беда, уверен он, в том, что при выявлении подобных ситуаций виновного зачастую просто переводят в другой приход или за пределы епархии, например, в приходы Московской патриархии в Западной Европе.

Если священнослужитель, замеченный в такой деятельности, не лишен сана, надо внимательно смотреть, куда он передвигается. Эти люди никогда не едут наугад. И если некий епископ, зная подобный бэкграунд, принимает человека к себе, есть большая вероятность, что он имеет схожие интересы Андрей Кураев.

Такая практика, по словам Андрея Кураева, уже породила массу проблем у католиков. Например, папе римскому Франциску после появления во Франции досье с десятками тысяч пострадавших детей пришлось говорить, как ему стыдно за долгое бездействие церкви.

Максимальное наказание — 20 лет

Кураев при этом подчеркнул, что епископам запрещается заниматься расследованиями подобных преступлений самостоятельно. Если поступил сигнал о возможном преступлении, необходимо срочно звонить в полицию и ждать результатов их работы.

Специалист по судам по опеке над детьми Мария Ярмуш объяснила «360», что в ситуации со Спиридоном и его помощником речь идет о группе лиц, которые совершали в отношении несовершеннолетних тяжкие уголовные преступления. Суд будет учитывать возраст потерпевших, а также наличие предварительного сговора. По совокупности преступлений обвиняемые могут получить по 20 лет тюрьмы.

Это максимальное наказание по данным статьям. Дети не погибли. Все живы, но тем не менее это очень тяжкая статья. Я думаю, что лет 20 им дадут Мария Ярмуш.

«Это им еще повезло. Сейчас хотят внести изменения в УК. После изменений они бы могли получить, особенно настоятель, пожизненное лишение свободы», — подчеркнула Мария Ярмуш.

Оно также отметила, что презумпцию невиновности никто не отменял. Однако такие обвинения СК, по мнению юриста, не будет предъявлять без тщательного изучения доказательств.