Бубонная чума теперь и в Китае. Будет новая пандемия?

На севере Китая, недалеко от границы с Монголией, обнаружили случай заражения человека бубонной чумой. Это уже вторая страна, где в этом месяце была зафиксирована болезнь, однако бояться, по мнению экспертов, не стоит. «360» рассказывает, откуда средневековая зараза в современном мире и для кого она опасна.

В китайском городе Баян-Нур региона Внутренняя Монголия обнаружили заражение человека бубонной чумой. Несмотря на то, что чума прежде всего ассоциируется со Средневековьем, сегодня она тоже нередко встречается, но ее летальность стала значительно ниже, отметил врач-эксперт Тимур Пестерев.

«Если раньше смертность от легочной формы составляла до 98%, то сейчас самое максимальное при тяжелых формах — 40-50%, а бубонная чума и вообще до 10-15%. Сейчас объективно бубонная чума не так опасна», — уверен он.

До сих пор бубонная чума достаточно распространена на Мадагаскаре, в Конго и Перу. Периодически локальные вспышки фиксируются в Монголии и на прилегающих территориях. Именно там зарегистрировали первый случай в этом месяце: двое монголов заразились после употребления в пищу мяса сурка — эти животные являются главными переносчиками болезни в регионе.

Первой в сезоне жертвой бубонной чумы в Китае стал местный скотовод. Сейчас он находится в больнице, врачи предполагают, что причиной заражения стали все те же сурки. После этого случая на севере страны объявили третий уровень эпидемического предупреждения, запретили охотиться на диких животных, а все жители обязаны сообщать о возможных случаях заболевания.

Явные симптомы, современное лечение

Бубонная чума не передается от человека к человеку, если она не приобретает тяжелую легочную форму — тогда распространение может начаться воздушно-капельным путем. Однако с открытием антибиотиков и разработкой схем лечения, уверен Тимур Пестерев, даже тяжелые формы можно побороть.

По словам врача-эксперта, сегодня в эндемических районах подобные небольшие вспышки чумы бывают достаточно часто: до нескольких раз в год.

Связано это с тем, что есть естественный природный резервуар: суслики и обитающие на них паразиты. Но это вспышками даже сложно назвать, скорее, какие-то казуистические случаи Тимур Пестерев врач-эксперт.

Благодаря тому, что чума проявляется довольно ярко и имеет характерную клиническую картину, пациентов быстро изолируют и болезнь не может широко распространиться. Поэтому, уверен Пестерев, ни о какой пандемии речи идти не может.

Самыми характерными проявлениями бубонной чумы являются высокая температура, слабость и воспаление лимфатических узлов, где впоследствии образуются сами бубоны.

Otis Historical Archives of «National Museum of Health&Medicine» (OTIS Archive 1)/CC BY

Такие симптомы сложно не заметить и еще сложнее игнорировать, но в некоторых эндемических районах, особенно там, где преобладает кочевой образ жизни, люди зачастую обращаются к врачам слишком поздно, когда заболевание уже перешло в тяжелую форму.

Тем не менее в отличие, например, от коронавируса, против чумы давно существует вакцина. Жителей подверженных заболеванию районов периодически прививают. В группах риска, как и для многих других заболеваний, люди с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями сердца и диабетом.

Однако жителям европейского региона, уверен Пестерев, волноваться не о чем, так как обычно чума не успевает широко распространиться. Очевидные симптомы и известное лечение — в первую очередь антибиотиками — сводят вероятность эпидемии к нулю.