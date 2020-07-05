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    05 июля 2020, 19:13

    Бубонную чуму нашли у скотовода из Китая. Раньше ее обнаруживали в Монголии

    Алена Макаренко

    Бубонную чуму подтвердили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения города Баян-Нур.
    Бубонную чуму нашли у скотовода из Китая. Раньше ее обнаруживали в Монголии

    Мужчина лежит в больнице.

    В связи с этим в регионе объявлен третий уровень эпидемического предупреждения. Он будет действовать до конца года.

    «В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии», — говорится в постановлении.

    Местные власти порекомендовали не охотиться на диких животных. При выявлении случаев заболевания или подозрении на инфекцию необходимо сразу же сообщить об этом уполномоченным ведомствам.

    Ранее чуму выявили на западе Монголии в регионе, граничащем с Республикой Алтай. Заболели два человека. Власти Монголии приняли все необходимые меры, причин для беспокойств нет. Россия ограничила въезд в страну.

    Бубонная чума распространяется сурками, которых жители Монголии употребляют в пищу. Хотя в стране действует запрет на такую еду. Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.