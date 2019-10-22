Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Пять человек погибли, еще двое пострадали во время перестрелки в Ростовской области, которая произошла днем во вторник, 22 октября. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Перестрелка произошла между несколькими местными жителями хутора Чернозубовка Орловского района на животноводческой точке. Сотрудники полиции, которые прибыли на вызов, установили, что конфликт произошел между мужчинами из-за участков для выпаса скота.

«По предварительным данным в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, ещё двое были госпитализированы», — сказано в сообщении.

СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Следствие выясняет все обстоятельства преступления, а также определяет, кто именно причастен к его совершению.