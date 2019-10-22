Раненых при перестрелке в Ростовской области отправили в реанимацию

Мужчины в Ростовской области затеяли передел земли. Началась перестрелка. Есть погибшие и раненые. Выживших отправили в реанимацию.

Перестрелка случилась днем 22 октября. Поводом для разборок послужил участок земли сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. Чеченская семья Бациевых и выходцы из Грузии Дакишвили поспорили из-за пастбищ в Орловском районе, в районе хутора Чернозубовка. Это не первый случай конфликта между землевладельцами: тяжба с переменным успехом длится много лет.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие», — указано в сообщении ростовских правоохранителей. Информационное сообщение процитировал ТАСС.

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По последним сведениям, в перестрелке погибли пять человек. Еще двое были ранены. Они в тяжелом состоянии госпитализированы. За жизнь раненых мужчин борются врачи Центральной больницы Орловского района Ростовской области. Раненых определили в реанимацию, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Сейчас на месте перестрелки работают криминалисты, сообщило РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело.