Знаменитый «мост глупости» из Петербурга станет выше. Символу борьбы водителей со здравым смыслом пришел конец

В Санкт-Петербурге 13 марта наконец-то закроют «мост глупости», правда, пока только на два месяца. Но его планируют отремонтировать, чтоб больше не случалось нелепых аварий. А почему они вообще происходили?

Софийская улица в Санкт-Петербурге одна из самых больших. А еще она прославилась благодаря «мосту глупости» — такому низкому, что его задевает почти весь габаритный транспорт. По данным за 2018 год, там произошло 150 аварий. Сейчас количество превысило отметку 200.

«Газель» не проедет

Мост имеет очень небольшую габаритную высоту — 2,7 метра. Под ним помещаются только легковые автомобили, поэтому «Газелям» там лучше не проезжать. Но они все равно это делают, несмотря на предупреждающий баннер.

На подъездах к мосту также установлены предупреждающие знаки об ограничении высоты, но и это не помогало.

«Мостом глупости» конструкция как раз и названа из-за того, что водители слишком часто пытаются под ней проехать, хотя даже визуально можно определить, что шансы невелики.

Мост стал таким популярным, что в соцсети «ВКонтакте» было создано отдельное сообщество «Мост глупости (официальная группа)». Активисты делятся последними новостями и новыми авариями, которые происходят на этом участке. По их данным, в четверг под мостом застрял 204-й грузовик.

Источник фото: соцсети

Участь моста решена

Более 200 аварий должно было произойти под мостом, чтобы его, наконец, закрыли и начали переделывать. По данным городского комитета по развитию дорожной инфраструктуры, с 13 марта по 15 мая движение под мостом будет перекрыто — начнется ремонт.

«Планируется выполнить капитальный ремонт улицы с доведением габарита проезда до 4,5 метра, что будет соответствовать категории дороги», — говорится в сообщении.

Источник фото: соцсети

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» заметил, что двух недель на запланированные работы вряд ли хватит. И этому есть несколько объяснений.

«Есть версия, что там проходит подземное русло реки Ижоры. По другим сведения, присутствует большое количество сетей коммуникаций», — сказал он. В дирекции по организации дорожного движения, по словам Попова, разрабатывалось техническое решение, которое предполагало наличие фотодатчиков: они фиксируют габарит высоты транспортного средства, и если он превышен, включают запрещающий сигнал светофора.

«Все решения, которые можно было бы использовать, реализованы. Зачем такое построили? Есть много поводов для строительства невысокого сооружения. Сети, геология — надо смотреть на топографию и проводить исследования», — подчеркнул эксперт.

Предупреждает даже навигатор

С тех пор, как стали отмечать, что под мостом застревают «Газели», предпринято «100 миллионов мероприятий» для предотвращения подобных ситуаций. На подъездах есть «лежачие полицейские», стоит большой информационный щит о негабаритном сооружении. Шумовые ворота стучат по кабине, если она выше определенного габарита. Даже навигационный сервис, если водитель пользуется «Яндексом», предупреждает: «Внимание! Впереди негабаритный мост!». Но все это не помогает, и под мостом застревают те, чьи машины «гарантированно не должны проехать».

Простая водительская глупость, халатность, безбашенность, отсутствие построения другого маршрута в навигаторе — [причины аварий] Дмитрий Попов независимый автоэксперт.

«Все говорят о том, что это мост соревнования глупости властей, которые его построили, с глупостью водителей, которые туда едут», — заметил Попов.

При этом у моста есть объезд. Например, при выезде из города по Софийской улице его можно сделать через разворот и съезд на улицу Труда. И расстояние даже будет немного меньше — метров на 300. При движении по Ленсоветовской улице нужно уйти налево, заехать на Софийскую, развернуться и съехать на улицу Труда. Так негабаритный мост можно объехать с небольшим перепробегом.

Недалеко от «моста глупости» — на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы — есть конструкции меньшей высоты по габаритам. И там, заметил эксперт, не застревает никто. Почему подобное происходит, Попов объяснить затруднился.