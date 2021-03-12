Петербургские власти закроют движение под «мостом глупости»

В Санкт-Петербурге закроют движение под «мостом глупости» через Кузьминку на Софийской улице с 13 марта по 15 мая. Об этом сообщили на сайте городского комитета по развитию дорожной инфраструктуры.

Такое решение приняли в связи с необходимостью ремонта из-за большого количества аварий с участием грузового транспорта, а также обращений жителей и депутатов.

Специалисты «Мостотреста» проведут работы по восстановлению балки пролетного строения моста над улицей Труда. После этого примут решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом, сообщили в комитете.

Петербуржцы назвали эту переправу «мостом глупости», так как водители часто нарушают правила и не замечают знак об ограничении высоты в 2,7 метра. Из-за этого под мостом часто застревают грузовые машины, которые не могут проехать. В январе этого года в мост врезалась «юбилейная», 200-я по счету машина «ГАЗель».

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Мост глупости (официальная группа)»

В соцсети «ВКонтакте» создали специальный паблик, в котором пользователи ведут счет машин, которые застряли под «мостом глупости». В пятницу стало известно о 204-й аварии — судя по всему, последней, пока движение под мостом не восстановят.