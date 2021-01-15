200-й грузовик застрял под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге

Группа «ВКонтакте» с 2018 года ведет счет тех, кто попал в аварию под мостом. По данным паблика, это уже 200-й грузовик. На самом деле, за все время его существования таких водителей было намного больше.

Уточняется, что на этом месте висит вывеска «„Газель“ не проедет».