15 января 2021, 17:20
200-й грузовик застрял под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге
Грузовик застрял под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге. С начала года это уже второй подобный прецедент. Об этом сообщил Life со ссылкой на соцсети.
Группа «ВКонтакте» с 2018 года ведет счет тех, кто попал в аварию под мостом. По данным паблика, это уже 200-й грузовик. На самом деле, за все время его существования таких водителей было намного больше.
Уточняется, что на этом месте висит вывеска «„Газель“ не проедет».