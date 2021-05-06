Борьба с жижей. Новые запреты для курильщиков теперь коснутся и электронных сигарет

Правительство продолжает линию отучения россиян от табака. В новой концепции планируют снова увеличить размеры картинок с последствиями курения, а пачки сделать безликими. Ароматизаторы и добавки уберут из всей никотиносодержащей продукции — даже из электронных сигарет. Но сработает ли это — вопрос.

На сайте правительства России опубликовали текст новой антитабачной концепции. Законодатели в очередной раз хотят заставить россиян бросить курить — на этот раз целым комплексом запретительных мер.

Запреты и ограничения

Первая мера — увеличить на пачках сигарет изображения с пугающими последствиями курения. Сами пачки хотят сделать обезличенными, а картинки будут занимать до 75% всей упаковки. Размер пачек унифицируют в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Запретить хотят и классификацию табачной продукции по уровню содержащихся в ней токсичных веществ. Такая информация, по мнению законодателей, вводит покупателя в заблуждение — якобы одни сигареты менее вредны, чем другие.

Полному запрету в России могут подвергнуться насвай и сосательный табак — снюс. Рассмотрят и возможность запретить любые ароматизаторы, красители и добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Без «подсластителей» останутся и любители электронных сигарет.

Также хотят больше информировать россиян о вреде курения, внедрить «корпоративные программы по укреплению здоровья граждан» и с новой силой взяться за контроль рекламы табака, которая сегодня в России запрещена. А эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом никотиносодержащей продукции собираются увеличить.

Но вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко заявил «360», что правительство в очередной раз не учло, что заядлым курильщикам можно предложить менее опасную замену сигаретам — «альтернативную никотиносодержащую продукцию с научно доказанным пониженным риском».

В самой антитабачной концепции, по прогнозам Минздрава, в России останется около 20% курящих граждан, а это более 25 миллионов. Тогда возникает вопрос: если технологии позволяют им предложить менее вредную альтернативу? Тем, кто принципиально не бросает курить Сергей Слипченко вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России.

Слипченко добавил, что вызывает вопросы и эффективность некоторых запретительных мер, которые планирует разрабатывать правительство. Например, обезличенная упаковка сигарет была введена в Австралии порядка 10 лет назад, но процент курильщиков от этого снизился незначительно, сказал эксперт.

«Но это привело к росту контрабанды, потому что обезличенную упаковку легче подделать, а потребитель не понимает, покупает он оригинальный продукт или поддельный. Так же, как и с ароматизаторами, — данных об эффективности [их запрета] нет, а упрощение рецептуры упрощает и процесс подделки», — заключил Слипченко.

Запрет жижи

Другому не менее важному запрету может подвергнуться и использование жидкостей для электронных сигарет — так называемой жижи, ведь многие молодые люди сегодня предпочитают именно такую альтернативу обычному табаку. Некоторые считают, что электронные сигареты наносят меньше вреда здоровью. Однако врачи придерживаются другого мнения.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак объяснил «360», что в состав жидкостей в подобных устройствах входят пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла, жидкость для растворения (обычно вода), иногда добавляется и никотин. Если последнего ингредиента нет, опаснее всего оказывается пропиленгликоль — антифриз, который попадает в легкие в виде аэрозоля при вдыхании. Он «налипает» на реснитчатый эпителий, который очищает организм, тем самым парализуя его.

«Казалось бы, человек хочет уменьшить себе вред. Но вред только увеличивается за счет нарушения очистки дыхательных путей. Электронные сигареты равнозначны обычным сигаретам. Они так же опасны, как и простые», — уверен Бабак.

Есть и другая опасность: если обычные сигареты содержат фиксированную дозу никотина, то электронные — нет. В одной затяжке может оказаться доза, равная сразу нескольким затяжкам.

«Нет регулировки дозы никотина. Но вы должны помнить, что капля никотина убивает лошадь. Потому что он разрушает сосуды. Если огромное количество никотина поступит в организм одновременно, будет резкий скачок давления — это инсульт», — заключил профессор.

Однако Сергей Слипченко уверен, что пока речи о запрете жидкостей для электронных сигарет речи не идет. На сайте правительства РФ говорится о такой возможности, но в официальной документации упоминаний подобного запрета действительно нет.