Хотят уменьшить вред, но «дышат антифризом». Чем так опасны электронные сигареты

Российские власти захотели запретить использование жидкостей для электронных сигарет. Но на самом деле они так же вредны, как и традиционные. Хотя многие молодые люди думают иначе. Об этом «360» рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

«По мнению трех организаций — ВОЗ, Национальной медицинской академии и Food and Drug Administration, — электронные сигареты являются вредом. То есть они относятся к веществам повышенного вреда здоровью человека. Потому что были обнаружены некоторые свойства этого аэрозоля, который вырабатывается, когда жидкая часть испаряется и превращается в облако. Состав жидкости — это пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла, жидкость для растворения (обычно вода), иногда добавляется никотин», — рассказал эксперт.

Если жидкость без никотина, то максимальный вред достигается путем ингаляции в легкие человека глицерина и пропиленгликоля. Он пояснил, что пропиленгликоль — это антифриз. Получается, люди дышат антифризом, смешанным с глицерином. Известно, что внутри человека находятся реснитчатый эпителий, который все вредное и лишнее изгоняет из организма. Эта ресничка на фоне вязких веществ перестает двигаться. Поэтому нарушается очистка.

Казалось бы, человек хочет уменьшить себе вред. Но вред только увеличивается за счет нарушения очистки дыхательных путей. Электронные сигареты равнозначны обычным сигаретам. Они так же опасны, как и простые. Они не снижают вреда для здоровья Сергей Бабак.

Это грозит пневмонией — смертельным заболеванием. В России, по данным Бабака, в год умирают больше двух миллионов людей от этого. Он назвал это серьезной проблемой.

«Курят в основном молодые. Молодежь считает, что это безопасно. А это несет огромную опасность. Если мы говорим об электронных сигаретах, в которых есть никотин, то тут есть еще один подводный камень», — добавил собеседник «360».

Он объяснил, что в выкуренной традиционной сигарете содержится фиксированная доза никотина. Сколько затяжек будет сделано, столько никотина и поступит в организм. В электронной сигарете доза никотина от затяжки не зависит. За один раз может попасть колоссальная доза этого вещества, а в другой затяжке — ничего.

«Нет регулировки дозы никотина. Но вы должны помнить, что капля никотина убивает лошадь. Потому что он разрушает сосуды. Если огромное количество никотина поступит в организм одновременно, будет резкий скачок давления — это инсульт», — предупредил профессор.

В России план мероприятий, нацеленных на профилактику курения и снижение спроса на табачную продукцию, рассчитан до 2035 года. Помимо возможного запрета на жидкости для вейпов, власти планируют расширить информирование населения о вреде никотина и внедрить корпоративные программы по укреплению здоровья.