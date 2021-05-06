Жидкости для электронных сигарет захотели запретить в России
Правительство РФ в рамках реализации антитабачной концепции планирует рассмотреть запрет на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщили на сайте кабмина.
План мероприятий, нацеленных на профилактику курения и снижение спроса на табачную продукцию, рассчитан до 2035 года. Помимо возможного запрета на жидкости для вейпов, власти планируют расширить информирование населения о вреде никотина и внедрить корпоративные программы по укреплению здоровья.
Планируется усилить контроль за соблюдением запрета на рекламу табачных изделий, а также ужесточить борьбу с незаконным производством и оборотом.
Власти также хотят запретить классификацию табачной продукции по уровню токсических веществ, чтобы потребителей не вводили в заблуждение.
Во всех изделиях с никотином могут запретить использовать ароматизаторы и красители, а также другие добавки, усиливающие зависимость. Это затронет и жидкости для вейпов.
А изображения о вреде курения могут занять до 75% площади на упаковках.
К 2035 году число курильщиков среди россиян рассчитывают сократить до 21%.
Ранее в Екатеринбурге школьник лишился зубов после того, как у него прямо во рту взорвалась электронная сигарета.