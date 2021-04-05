В последнюю субботу месяца, 24 апреля, в Московской области пройдет субботник. Жители смогут навести порядок после зимы, убрать сухостой и мусор, разбить цветники и клумбы, а главное, подарить своим детям возможность жить в красивом и чистом Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев на прошлой неделе призвал глав городских округов и дорожных служб обратить особое внимание на благоустройство территорий после зимы. По его словам, субботник продлится как минимум остаток марта и апрель.

Это будет первая большая уборка с 2019 года — в прошлом году субботникам (да и не только им) помешал режим самоизоляции. Нынешней весной приводить в порядок территорию после зимы выйдут работники сферы ЖКХ, предприниматели, неравнодушные жители и депутаты Московской областной думы.

Чистоту наведут с парках и скверах, приведут в порядок памятники, дворы и улицы. Помимо традиционной уборки мусора, участники субботника покрасят заборы, спилят сухостой и отремонтируют лавочки и урны. Специалисты проведут работы по отводу талых вод, начнут ямочный ремонт тротуаров, оцифруют ямы.

Разумеется, некоторые работы уже начались, ведь муниципальные субботники стартовали в области 3 апреля

Что с собой брать?

Субботник пройдет с 10 до 16 часов 24 апреля. Точки сбора сообщат позднее, но они будут в каждом городском округе.

Никакой инвентарь участникам субботника приносить не нужно. Все, что нужно, выдадут: грабли, лопаты и метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора, план-схемы с программой.

Организаторы также обустроят точки с бесплатным питанием, а детвору займут мастер-классом. После работы всех ждет праздничная программа и ярмарка.

Цвета весны

При удачной погоде в день субботника запланирован запуск 221 фонтана. Их чаши предварительно очистят, проверят состояние инженерных систем и заранее благоустроят прилегающие территории. Это будет похоже на водный фейерверк, который ознаменует не только приход долгожданного весеннего тепла, но также чистоту и порядок.

Планируют обустроить клумбы, посадить кустарники и саженцы деревьев. Если погода не подведет и в течение пяти дней воздух прогреется как минимум до 12 градусов тепла, то в Подмосковье разобьют более двух тысяч цветников, на которых посадят свыше шести миллионов цветов.

Опыт есть

В большом областном субботнике — 2019 задействовали 4,5 тысячи единиц коммунальной техники.

Приводить в порядок Подмосковье тогда вышли более миллиона человек. На муниципальных субботниках, которые проходили 30 марта, а также 6 и 13 апреля, ударно поработали 530 тысяч человек, а на общеобластной уборке 20 апреля — 768 тысяч человек. Участники собрали свыше 490 тысяч кубометров мусора и посадили 30 тысяч саженцев.

В нынешнем году планируется, что на уборку выйдет не меньшее число жителей Московской области. Ведь главное в субботниках — это не только добровольное участие и наведение порядка, но и пример подрастающему поколению, которое будет жить в красивом и чистом Подмосковье.