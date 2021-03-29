Общеобластной субботник проведут в Подмосковье 24 апреля

В Подмосковье начали готовиться к субботнику. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, мероприятие пройдет через месяц. Об этом он заявил на совещании с областными министрами.

«Что касается субботника, он пройдет через месяц. Но задача — сделать его удобным и доступным. Чтобы те жители и предприятия, которые принимают участие, могли совершенно спокойно внести свою лепту», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что во время визита в несколько подмосковных городов заметил огромный запрос на очень активную работу учреждений благоустройства — МБУ. Андрей Воробьев призвал в течение этой недели подготовить четкий мобилизационный план по наведению порядка.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что общеобластной субботник пройдет 24 апреля.

«И муниципальные субботники у нас пройдут в каждом городском округе 3, 10 и 17 апреля. Мы определили виды объектов, которые требуют особого внимания, особого приведения в порядок после зимнего сезона», — сказал министр.

Это объекты памяти Великой Отечественной войны, парки, общественные территории, улицы и дороги, объекты торговли и услуг, дворы и социальные объекты, отметил он.

«Все города должны радовать глаз. Те, кто работает, должны строго следовать плану, графику, и он должен быть у глав на столах. Прошу глав эту работу сопровождать. На этой неделе — в середине или ее завершении — убедитесь, что у каждого есть план, который позволит нам видеть города чистыми и опрятными», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Он добавил, что отдельное внимание нужно уделить ямам на дорогах, которые обычно проявляются после резких перепадов температур. Дорожные службы должны иметь четкий интенсивный план по устранению ям.

Андрей Воробьев также подчеркнул, что необходимо достойно пройти традиционный весенний этап благоустройства. Для этого нужно мобилизовать как людей, так и технику.