Губернатор Подмосковья объяснил, почему важно принять участие в субботниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает важным участие граждан в весенних субботниках. Об этом он рассказал в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Мы постараемся сделать так, чтобы каждый мог со своим ребенком, сам какую-то лепту внести. Мне кажется, что это очень важно. Ведь там, где ты живешь, ты должен присматривать [за состоянием территории] и заботиться об этом», — рассказал он.

Глава региона отметил, что, конечно, можно надеется и на коммунальные службы, но и самому точно «плошать не следует».

На этой неделе Андрей Воробьев поручил главам городских округов и дорожным службам обратить особое внимание на уборку и благоустройство территорий региона после зимы. По его словам, субботник продлится как минимум остаток марта и апрель. Он подчеркнул, что важно, чтобы каждая территория к маю «радовала глаз».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что санитарная рубка леса очень важна. Это необходимо делать, чтобы в будущем не потерять в десятки раз больше деревьев.