Большие новости 27 января. Воробьев за власть для народа, перестрелка на границе, амнистия ведьм

Четверг, 27 января, стало крайне насыщенным новостным днем для россиян и не только. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с большим обращением к жителям. А за границей все оказалось совсем не спокойно. Рассказываем о главных событиях дня.

«Человекоцентричное» обращение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям. В своей речи он уделил много внимания тому, что действительно волнует людей в Подмосковье — это ЖКХ, дороги, парковки. Особенным блоком в обращении стали выплаты. Воробьев рассказал о новых выплатах, которые положены тем, кто живет или работает в Подмосковье. Например, деньги получат переселенцы из аварийных домов. А также медики по программе «Приведи друга». Мы рассказали, как это будет работать.

Стрельба на границе

Внезапная стрельба началась на границе Таджикистана и Киргизии. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали как минимум шестеро. В ОДКБ уже призвали страны немедленно прекратить вооруженный конфликт.

В Киргизии заявили, что военные противной стороны заранее вели подготовку к провокации. Вскоре должны встретиться губернаторы Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии.

Один стрелок решил судьбу армии

Четверг стал черным днем для Нацгвардии Украины. В Днепре срочник устроил стрельбу, погибли пять человек. Стрелка задержали, им оказался 21-летний парень. Правоохранители возбудили уголовное дело, они будут выяснять мотивы убийцы.

После новостей о произошедшем глава Нацгвардии Украины Николай Балан ушел в отставку. На брифинге он заявил, что ответственность всегда лежит на командире.

Сердючка за Бандеру

Верка Сердючка спела на концерте «Дизель-шоу» песню про главу запрещенной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Степана Бандеру. Все это произошло на одном из новогодних концертов, но запись попала на ТВ только недавно. На сцене Сердючка со своим коллективом в вышиванках спели следующие строчки: «Батька наш — Бандера. Украина — мать. Мы за Украину будем воевать». Устроители шоу заявили, что это была импровизация.

Амнистия ведьм

Власти Каталонии решили спустя 400 лет оправдать женщин, которых казнили из-за «колдовства». На рубеже XV–XVII веков в регионе лишили жизни почти тысячу представительниц прекрасного пола. Теперь их посмертно оправдали. В память о них каталонцы предложили назвать площади и улицы городов.

Текст дня

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