Бич летучих мышей. Опасен ли новый коронавирус из ЮАР?

Китайские исследователи заявили, что обнаружили у африканских летучих мышей новый коронавирус. Чтобы он вызвал новую пандемию, достаточно одной мутации. Российские ученые считают панику преждевременной: новый вирус еще мало изучен. К тому же для опасного изменения NeoCov должно сойтись слишком много факторов.

В Африке открыт новый коронавирус

Китайские исследователи обнаружили в Южно-Африканской Республике новый коронавирус. Он является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Пока NeoCov представляет большую опасность только для летучих мышей.

Ученые из Уханя считают, что достаточно одной мутации в геноме, чтобы из-за вируса появились новые риски для человечества. Есть мнения, что от этого коронавируса не смогут защитить антитела и белковые молекулы. Исследователи подчеркнули, что еще не смогли достаточно изучить природу NeoCoV.

Пока известно, что вирус проникает в клетки легких с помощью рецептора ACE2. Это та же схема, по которой заражает коронавирус SARS-CoV-2 — возбудитель COVID-19. Однако главная опасность NeoCov в том, что он соединяется с рецепторами иначе, чем уже известный коронавирус.

NeoCov требует дальнейшего изучения

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре отметили, что знают об исследованиях китайских ученых, но считают, что угроза коронавируса NeoCov носит лишь потенциальный характер, сообщило РИА «Новости».

«В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения», — прокомментировали новость специалисты «Вектора».

Вирусолог НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн также посчитал, что вероятность мутации NeoCov невысока, для этого должны сойтись воедино целый ряд факторов, а так бывает очень редко. Однако даже если мутация произойдет, необязательно, что это приведет к пандемии, написала Lentа.ru.

Опасность в Юго-Восточной Азии

Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев в разговоре с «360» рассказал, что вирус ближневосточного респираторного синдрома, или MERS, очень похож на тот, который устроил нынешнюю пандемию.

«Он и еще один вид коронавируса уже перебирались от летучих мышей на человека через промежуточного хозяина — верблюда. Потом вирусы начал передаваться от человека к человеку, но эпидемии не возникло, поскольку они были не настолько заразными», — рассказал Максим Скулачев.

Он отметил, что в открытии очередного вируса у летучих мышей нет ничего удивительного и большого беспокойства это вызывать не должно. Вирусов, похожих на открытый в ЮАР NeoCov, довольно много. Это нормально для регионов с большим количеством дикой фауны. Главное, чтобы у нее не было контактов с большим количеством домашних животных и человеком одновременно.

При этом вирусу недостаточно просто передаться человеку, ему нужно мутировать так, чтобы распространяться дальше. В этом смысле опасны страны Юго-Восточной Азии с их огромными зверофермами и птицефермами.

Много животных — много вирусов

Молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов в разговоре с «360» напомнил, что коронавирус ближневосточного респираторного синдрома был открыт 10 лет назад в Саудовской Аравии. Он имеет высокую патогенность и вызывает летальный исход в более чем 30% от всех случаев заражения человека.

«Первые коронавирусы, как коронавирусы птиц, были открыты в 30-х годах прошлого века. Первый коронавирус человека был открыт в середине 60-х годов, об этом было сразу несколько публикаций. Собственно, тогда он и получил свое нынешнее название — коронавирус, потому что вирусы птиц исходно назывались вирусами инфекционного бронхита птиц», — рассказал Нетесов.

Ученый уточнил, что с тех пор были открыты еще как минимум три коронавируса человека, которые вызывают до сих пор немало легких респираторных заболеваний. В 2002 году появился вирус атипичной пневмонии — респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV. Он оказал большое влияние на исследования коронавирусов, на них стали обращать куда больше внимания.

Сергей Нетесов отметил, что открытие нового вируса именно в Африке связано в большей степени с тем, что это прародина человечества, где сохранилось колоссальное разнообразие животного мира. А все вирусы человека происходят от вирусов животных.