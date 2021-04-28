Бойцы ММА против вице-президента. Как поездка спортсменов на поезде закончилась в полиции

Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин оказались в полиции. Они подрались в поезде с человеком, которого один из спортсменов и СМИ называют вице-президентом «АльфаСтрахования». Причины драки называют разные — от приставаний к девушке от оскорблений матери. Но все версии объединяет одно — градус выпитого.

Конфликт в поезде

Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны за потасовку в поезде по дороге из Москвы в Санкт-Петербург. Маsh написал, что они подрались с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. По данным Теlеgrаm-канала, бойцы утверждали, что Сорокин был пьян и начал задирать Солонина.

По информации РЕН ТВ, причиной конфликта стали якобы навязчивые приставания Сорокина к девушке. Этого пытался не допустить Солонин, а Тарасов просто разнимал.

В дело вмешалась транспортная полиция. В ведомстве рассказали, не указывая имен, что на Московском вокзале Санкт-Петербурга задержали двух молодых людей 1990 и 1993 годов рождения. Они, по данным правоохранителей, были пьяны и оскорбляли другого пассажира. А по прибытии на вокзал кто-то из молодых людей ударил этого пассажира по лицу.

Нарушителей посадили в камеру содержания до вытрезвления. Источник РИА ФАН сообщил, что драка бойцов и сотрудника «АльфаСтрахования» происходила прямо на глазах полиции. И, по данным издания, их даже пришлось разнимать сотрудникам поезда.

«Показушная тема»

У Тарасова своя версия произошедшего. В своем Instagram он заявил, что Сорокин «наехал» на Солонина и оскорбительно отозвался о его матери.

«Я его (Солонина — прим. ред.) успокоил, сказал, что не надо пьяного трогать. <…> В итоге тот (Сорокин — прим. ред.) еще и заявление подал, где оказались его знакомые в линейном управлении полиции», — написал Тарасов.

Боец признался, что впервые за 30 лет попал в отделение полиции, а на его глазах «происходит показушная тема».

Тарасов добавил, что в качестве протеста порезал карту Альфа-Банка. В то же время в кредитной организации заявили «360», что сотрудника по имени Андрей Сорокин в Альфа-Банке нет.

Проблема на один день

Адвокат Артема Тарасова Олег Мазаев рассказал «360», что оба бойца задержаны за мелкое хулиганство — административное дело по этой статье уже возбудили. Наказанием по ней могут быть 15 суток ареста. Собеседник подтвердил, что Сорокин «спровоцировал словесную перепалку в вагоне». Где в данный момент находится сотрудник «АльфаСтрахования», адвокат не знает.

По словам Мазаева, ночью бойцы дали объяснения в отделении. Адвокат подал ходатайство о том, чтобы задержанных отпустили. Но он допустил, что бойцов могут оштрафовать, если ходатайство отклонят.

Ситуацию «360» прокомментировал тренер Солонина Никита Швед. Со ссылкой на очевидцев он рассказал, что между сторонами произошло недопонимание.

«Со слов рядом стоящих [известно, что] произошло какое-то недопонимание. Глобального инцидента, а точнее драки, не произошло. Надеюсь, сегодня все прекратится, а с тем, кто начал этот инцидент, проведут воспитательные беседы», — сказал Швед.

Тарасова и Солонина пока не отпустили из отделения.

На странице Шведа в Instagram появилась Stоriеs, которую снимали свидетели конфликта. На видео Тарасов общался с полицией и рассказывал сотрудникам регламент оформления правонарушения. Он предлагал позвать трех понятых, а потом только пообщаться.

Связаться с Андреем Сорокиным и узнать его версию произошедшего «360» не удалось. Пресс-служба «АльфаСтрахования» на момент публикации статьи на запрос не ответила.

Кто такие Тарасов и Солонин

Брат Артема Тарасова Корней рассказал сайту «78.ru», что у блогера неоднократно возникали проблемы с полицией.

«У нас вообще постоянные проблемы с полицией, хотя мы ничего не делали. В прошлый раз полиция Василеостровского района нами занималась, когда мы давали обычный концерт, а в тот момент был ограблен банк», — сказал Корней Тарасов.

Он добавил, что задержанные ехали с соревнований, за которые получили гонорар.

Артем Тарасов — известный боец и блогер. В его копилке несколько ММА-достижений. Он чемпион Всероссийского турнира по рукопашному бою и вице-президент Северо-Западной федерации боевого самбо России.

Благодаря боям Тарасов развивает свой канал в YouTube. У него более миллиона подписчиков, а ролики собирают десятки тысяч просмотров.

Никита Солонин менее известен. Выступал в таких промоушенах, как M-1 Global, Fight Nights Global, Fighpro Global. В октагоне выступает в легком весе. У бойца тоже есть канал на YouTube под названием SOLODAY. На него подписаны 111 тысяч человек, а ролики набирают по 10-20 тысяч просмотров.