Бойцов ММА Тарасова и Солонина задержали за драку на вокзале Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали бойцов MMA Артема Тарасова и Никиту Солонина. Якобы спортсмены устроили драку на Московском вокзале, сообщил «Mash на Мойке».

Бойцы MMA, указано в публикации, находятся в линейном отделе транспортного узла. Что спровоцировало драку, неизвестно.

Тарасов в Instаgrаm заявил, что на спортсменов заявил некий человек «со связями». Солонин тем временем записал несколько видео в Stories.

«Находимся тут из-за непонятных моментов. <...> Мы еще тут», — сообщил подписчикам россиянин, продемонстрировав подбитый глаз.