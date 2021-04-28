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    28 апреля 2021, 01:11

    Бойцов ММА Тарасова и Солонина задержали за драку на вокзале Петербурга

    Александра Ломейко

    В Санкт-Петербурге задержали бойцов MMA Артема Тарасова и Никиту Солонина. Якобы спортсмены устроили драку на Московском вокзале, сообщил «Mash на Мойке».

    Бойцы MMA, указано в публикации, находятся в линейном отделе транспортного узла. Что спровоцировало драку, неизвестно.

    Тарасов в Instаgrаm заявил, что на спортсменов заявил некий человек «со связями». Солонин тем временем записал несколько видео в Stories.

    «Находимся тут из-за непонятных моментов. <...> Мы еще тут», — сообщил подписчикам россиянин, продемонстрировав подбитый глаз.