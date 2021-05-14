«Бог Денис» хвастался оружием и попал на лечение. Он болен или опасен?

В Челябинске задержали очередного «бога». Местный житель уже около года терроризировал соседей своими криками, молитвами и проповедями. А после нападения на школу в Казани решили изучить его соцсети — там обнаружились фотографии лицензии на оружие. Сейчас челябинца уже направили в психдиспансер. Но все ли люди, которые делают такие заявления, опасны?

«Бог Денис»

В челябинскую полицию поступил звонок от местных жителей — жаловались на буйного соседа, 34-летнего Дениса Кузнецова. Но вызов оказался необычным, так как нарушитель общественного порядка называл себя богом.

Оказалось, что мужчина уже три года пугает соседей — стучится к ним в двери и выкладывает странные ролики в соцсети. На видео Кузнецов называет себя богом, Аллахом, крестится и говорит бессвязные вещи. Он также требует «моих людей не трогать, и меня не трогать, и добавить зарплату всем людям, и мне зарплату добавить».

Врач-психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил «360», что поведение Кузнецова похоже на бредовое расстройство. Это предположение подтвердил и нарколог, врач-психиатр Института профилактики Александр Ковтун.

Если он говорит, что он бог, а все остальные люди «под ним ходят», это может свидетельствовать как раз о подобном расстройстве. Если он, конечно, не блогер, который хочет выехать на такой, к сожалению, модной нынче теме Евгений Фомин.

Александр Ковтун добавил, что у Кузнецова может быть обострение хронического заболевания, причем в его речи и поведении прослеживаются симптомы шизофрении.

«Это суждения, которые не поддаются коррекции и переубеждению. Можно предположить, что имеется утрата смысловой направленности речи. При этом грамматический строй сохранен, но какого-то смысла в его высказываниях я не уловил. Скорее всего, человек страдает шизофренией — это в первую очередь приходит на ум», — добавил психиатр.

Проповеди и оружие

Всерьез забеспокоиться людей заставило то, что помимо «проповедей» на странице Кузнецова обнаружили фотографии справок. Одна — об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, выдана в 2020 году. Есть и заключение нарколога. Соседи испугались и вызвали полицию, вспомнив, что стрелок из казанской гимназии №175тоже называл себя богом, а потом взялся за ружье.

Не каждый человек с подобным поведением обязательно представляет опасность для общества, уверены врачи. Евгений Фомин отметил, что большую роль в таких случаях играет содержание бреда. Врач добавил, что религиозный контекст может быть обусловлен тем, что Кузнецов впитывает информацию, которую, например слышит в новостях, и по-своему ее интерпретирует.

Скорее всего, если он не проявлял агрессию в момент записи и не проявляет ее, то он неагрессивный. Хотя когда он упоминает оружие, демонстрирует справки, заявляет, что ходит с ним, — элементы эпатажа есть, элементы привлечения внимания. Но, скорее всего, у такого человека нет никакого оружия Александр Ковтун.

Неадекватное поведение соседи наблюдали с тех пор, как мать Кузнецова купила ему квартиру — с января 2020 года. Причем «бог» якобы не раз пугал окружающих наличием оружия — его он называл табельным и уверял, что ходит с ним на работу. Но соседи убеждены, что работы у Кузнецова нет.

«Он кричит по ночам, у него молитвы. Причем он русский, а кричит: „Аллах Акбар“ — постоянно. Это начинается в 03:30, в 01:00. Он кричит: „Аллах Акбар“, „Я бог Денис“, „Вы все подо мной ходите“. Долбит в стенку, детей пугает. Выходит в подъезд, стучит дверями», — рассказали соседи.

Такое буйное поведение, по мнению Фомина, должно настораживать. В какие именно дальнейшие действия это может вылиться, предугадать сложно. Однако сегодня, уверен психиатр, сделать что-либо с подобным соседом сложно, так как возможности принудительного лечения сильно ограничены.

«В этой ситуации сложно: он проговаривает агрессивные или какие-то опасные действия, которые он готов совершить, но он их не совершает. Он долбится в стену, но за это не посадят и в дурку не положат», — добавил Фомин.

Перед тем как пойти в полицию, челябинцы обращались к матери и сестре буйного соседа, но те якобы отказались решать вопрос. В полиции, по словам соседей, посоветовали постоянно вызывать наряды. Позднее в МВД отчитались о том, что Кузнецова задержали и отправили в психиатрическую лечебницу, чтобы проверить его на вменяемость. Квартиру «бога» после задержания обыскали — оружия, о котором он говорил, там не нашли.