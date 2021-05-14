Называвшего себя «богом» жителя Челябинска отправили в психбольницу

Житель Челябинска перепугал соседей заявлениями о том, что он «бог» с разрешением на ружье. Теперь его проверяют на вменяемость в местной психиатрической больнице.

Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители узнали о неадекватном мужчине из видеоролика. Его выявили во время мониторинга соцсетей. В это же время в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на жильца соседней квартиры. По ее словам, он стучит по стенам.

Подозрительного мужчину незамедлительно доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. После было принято решение направить его в психбольницу для получения экспертного мнения врачей о его состоянии и оказании нужной помощи.

Подросток из Казани Ильназ Галявиев, который 11 мая напал на школу № 175 и убил девять человек, тоже называл себя «богом». При нападении на гимназию он взял с собой ружье и самодельную бомбу.

На фоне трагедии страх жительницы Челябинска из-за заявлений соседа с оружием вполне понятны. Однако для некоторых атака на школу стала поводом для распространения фейков.

В Москве накануне успели сообщили о бомбах в двух школах, заминированном автомобиле темно-серого цвета на парковке торгового центра и взрывном устройстве на одной из станций метро. Угрозы не подтвердились.