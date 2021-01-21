Аврил Хейнс стала первой женщиной, возглавившей американскую разведку. Также это первое утверждение кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом на должность главы ведомства. Нацразведка координирует деятельность 17 агентств и организаций, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ. Как женщина смогла занять такой пост?

За Хейнс проголосовали 84 сенатора, всего 10 были против, сообщили в CNN. Перед утверждением кандидата на высокопоставленный пост в сенате заслушали тех, кто метил в главы Нацразведки. Тогда Хейнс пообещала сконцентрироваться на киберугрозе США с российской стороны. Ведь, по ее словам, опасность, которая якобы исходит от Москвы, — «серьезный повод для беспокойства». Правда, Хейнс добавила, что для полноценных выводов о российской угрозе ей нужно получить больше данных.

Также новоиспеченная глава разведки планирует активнее противостоять Китаю. Хейнс подчеркнула: нужно принять меры, чтобы дать отпор «агрессивным действиям КНР».

«Мужские» должности и обучение боевым искусствам

Аврил Хейнс не в первый раз занимает «мужской» пост. В 2015–2017 годах она была заместителем советника по нацбезопасности при президенте Бараке Обаме. Более того, в 2013-м Хейнс стала первой женщиной в должности заместителя директора ЦРУ. Она проработала там два года.

Задатки бойца в Хейнс прослеживались с детства. Рожденная в семье художницы и биохимика, сразу после окончания средней школы она на год уехала в Японию. Там юная Хейнс изучала боевые искусства в Институте Кодокан.

Правда, позже вернулась в США и поступила в Чикагский университет. Изучала теоретическую физику и получила степень бакалавра. После этого Хейнс решила продолжить учебу в Университете Джонса Хопкинса. Но почти сразу бросила эту идею. Вместо обучения Хейнс купила бар и сделала из него книжное кафе. Интерес к учебе все же взял свое, и нынешняя глава американской разведки поступила в Джорджтаунский университет, где стала доктором юридических наук.

Это дало Хейнс возможность работать сотрудником по правовым вопросам на Гаагской конференции по международному частному праву, а также в Апелляционном суде. А 13 лет назад Хейнс стала главным юрисконсультом в комитете по международным отношениям сената США. Возглавлял его в то время как раз действующий президент США Джо Байден.

Через три года Хейнс уже пришла в Белый дом, в офис помощника президента по вопросам национальной безопасности.

Временные люди на ключевых местах

Пока в сенате не утвердили ключевых сотрудников администрации Байдена. До оглашения решений ведомства возглавляют временные руководители. Всего исполняющих обязанности глав назначили в более чем 20 агентствах и ведомствах. Речь идет, например, о Минюсте, Минфине и Госдепе.

Джо Байден принял присягу 20 января. В первые же часы своего президентства новоиспеченный глава США подписал более 10 указов, которые отменили решения его предшественника — Дональда Трампа. Так, Байден вернул страну в Парижское соглашение по климату и в ряды членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Более того, президент остановил строительство стены на границе с Мексикой, которое начал Трамп, и отменил запрет на въезд гражданам некоторых мусульманских стран.