Погромы и пандемия сделают инаугурацию Байдена необычной. Место гостей займут флаги

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне около полудня в среду. Во многом эта церемония будет напоминать предыдущие. Однако пандемия и недавний штурм Капитолия все же внесли свои коррективы, так что изменений будет немало. Правда, предшественникам Байдена тоже по разным причинам приходилось отходить от традиций.

Инаугурация при участии Национальной гвардии

Каждую присягу новоиспеченного главы страны в США рассматривают как «особо важное событие национальной безопасности». Ответственность за мероприятие обычно берет на себя Секретная служба. Это федеральное ведомство, которое традиционно охраняет первых лиц, пишет Би-би-си.

Однако после беспорядков 6 января, когда толпа протестующих чуть не захватила здание Конгресса, власти решили усилить контроль над ситуацией. Поэтому на инаугурации Байдена будут присутствовать также полиция округа Колумбия и Национальная гвардия. Представители последней уже на прошлой неделе начали прибывать к Капитолию.

Приостановка работы станций метро и запрет на перевозку оружия

В день присяги Байдена в центре Вашингтона организуют десятки КПП, в том числе на ключевых мостах через реку Потомак. Также в ближайшую к Капитолию и Белому дому зону будут пускать лишь людей с особыми пропусками, а на прилегающую к ней территорию — только тех, кто там живет или работает.

При этом больше десятка станций метро приостановит свою работу. Тем временем сайт аренды жилья Airbnb и ряд местных отелей приостановили прием заявок на жилье в Вашингтоне из-за возможного наплыва сторонников действующего главы США Дональда Трампа.

Также железнодорожная компания Amtrak сократит в столице количество поездов. Сам избранный президент, будучи клиентом этой организации, планировал приехать на собственную инаугурацию по железной дороге, но передумал из соображений безопасности.

Некоторые крупные авиакомпании временно запретили пассажирам перевозить оружие — даже в багаже. Более того, организации составили списки участников штурма Капитолия и не продают им билеты.

Флаги вместо гостей и отсутствие предшественника

Традиционно новоиспеченные главы США стремились, чтобы на их присяге было как можно больше людей. Однако из-за пандемии сторонников Байдена попросили остаться дома. Вместо них напротив избранного президента будут 200 тысяч американских флагов, которые выставлены вдоль Национальной аллеи.

Для сравнения: на эту же аллею в день первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году пришли порядка двух миллионов американцев. В случае же Байдена непосредственно при принятии присяги ожидают не более ста гостей. Все они будут в масках, предварительно сдадут тест на COVID-19 и будут рассажены с соблюдением социальной дистанции.

Традиционно после инаугурации кортеж нового президента проезжает чуть больше 2,5 километра по Пенсильвания-авеню к Белому дому. В это время главу США по обе стороны широкой улицы приветствуют американцы.

Вместо этого из-за беспорядков и пандемии Байден просто отправится возложить венок на Арлингтонском кладбище — крупнейшем военном мемориале Америки на другом берегу Потомака. Сопровождать новоиспеченного президента будут экс-главы США: Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Дональд Трамп решил нарушить традицию и пропустить присягу преемника.

Стерильный Белый дом и отсутствие приемов

После этого Джо Байден приедет в Белый дом, перед сотрудниками которого стоит непростая задача. Им нужно будет тщательно обработать все шесть этажей и 132 помещения здания за считаные часы — после ухода последнего члена команды Трампа и перед приходом нового главы Штатов. Особенно это важно с учетом того, что предыдущий хозяин дома переболел COVID-19.

При этом вечером того же дня уже вступивший в должность президент сможет расслабиться вместо проведения традиционных балов и фуршетов. В этом году их заменили виртуальным концертом. Мероприятие проведет звезда Голливуда Том Хэнкс.

У предшественников Байдена тоже были инаугурации не по плану

Байден не первый президент, на присяге которого не желает присутствовать его предшественник. Так, на инаугурации своих преемников не были Джон Адамс, его сын Джон Куинси Адамс и Эндрю Джонсон, напомнил историк Томас Балцерский из Eastern Connecticut State University.

При этом в день присяги Эндрю Джексона произошел забавный конфуз. В те времена была традиция, согласно которой участники торжеств могли спокойно пройти в Белый дом и лично поздравить новоиспеченного президента. Правда, таких оказалось порядка 20 тысяч человек. Многие из них выпили, осмелели и устроили в резиденции погром. Джексону пришлось буквально спасаться — через окно в задней части Белого дома, отметили в The Atlantic.

Во время второй инаугурации Рональда Рейгана в Вашингтоне было непривычно морозно — до минус 14 градусов по Цельсию. Из-за этого присягу перенесли в закрытое помещение, а парад и вовсе отменили.

Еще холоднее было в день второй инаугурации Улисса Гранта. Температура воздуха опускалась до минус 30 градусов по Цельсию, дул холодный порывистый ветер. Расставленные в честь главы США влаги замерзли, но парад отменять не стали. Просто на улице дежурили кареты скорой помощи. Они забирали маршировавших кадетов с обморожением, напомнили в History.