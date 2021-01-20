Трамп выступил с прощальной речью

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента США. Он подчеркнул, что стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

Отрывки из речи Трампа распространил Белый дом, пишет РИА «Новости».

По его словам, на посту президента он подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».

Трамп также считает, что его администрация «восстановила силу» Штатов и «американское лидерство за рубежом».

«Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами — прим. ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее», — приводятся слова Трампа в тексте обращения.

Самая большая опасность, с которой сталкиваются США, по мнению Трампа, «это потеря уверенности в нас самих, потеря уверенности в нашем национальном величии». Он отметил, что Соединенные Штаты — «это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны».

Кроме того, Трамп заявил, что молится за успех новой администрации избранного президента США Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он подчеркнул, что его политическое движение находится в начале пути.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне около полудня в среду. Во многом эта церемония будет напоминать предыдущие. Однако пандемия и недавний штурм Капитолия все же внесли свои коррективы, так что изменений будет немало. Правда, предшественникам Байдена тоже по разным причинам приходилось отходить от традиций.