Трамп выступил с прощальной речью
Отрывки из речи Трампа распространил Белый дом, пишет РИА «Новости».
По его словам, на посту президента он подтвердил «священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».
Трамп также считает, что его администрация «восстановила силу» Штатов и «американское лидерство за рубежом».
«Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами — прим. ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее», — приводятся слова Трампа в тексте обращения.
Самая большая опасность, с которой сталкиваются США, по мнению Трампа, «это потеря уверенности в нас самих, потеря уверенности в нашем национальном величии». Он отметил, что Соединенные Штаты — «это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны».
Кроме того, Трамп заявил, что молится за успех новой администрации избранного президента США Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он подчеркнул, что его политическое движение находится в начале пути.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне около полудня в среду. Во многом эта церемония будет напоминать предыдущие. Однако пандемия и недавний штурм Капитолия все же внесли свои коррективы, так что изменений будет немало. Правда, предшественникам Байдена тоже по разным причинам приходилось отходить от традиций.