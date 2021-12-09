Блокировка браузера Tor не только про борьбу с пиратством. Роскомнадзор начал искоренять Дракнет

Доступ к Tor Project на территории России закрыли. Жители страны пользовались браузером для анонимного выхода в интернет. И дело не только в желании получить доступ к заблокированным стране сайтам или посмотреть пиратское видео. Tor давно известен как дверь в Даркнет: ее-то Роскомнадзор и хочет закрыть навсегда.

Провайдеры начали блокировать браузер после внесения его в черный список Роспотребнадзора. Пути обойти запрет пока остались, но и их надеются убрать в ближайшем будущем.

Серьезная история

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «360» назвал Tor гораздо более серьезной историей, чем нелегальные видео.

«Тут <…> про возможность получать доступ к заблокированным на территории РФ сайтам. А вторая история касается Даркнета — черной стороне интернета, на которой располагается информация, за которую на обычных сайтах могут посадить. Например, ресурсы с продажей оружия, наркотиков, с персональными данными граждан», — сказал он.

Tor — самый глобальный, единственный и неповторимый сайт, который существует уже много лет. По слухам, <...> на деньги американских спецслужб Владимир Зыков директор АППСИМ.

Сама организация Tor Project, добавил Зыков, позиционирует себя как сторонника безопасного интернета. Якобы она выступает за то, чтобы у людей была возможность свободно и открыто говорить на любые темы, публиковать желаемую информацию и не опасаться за свою жизнь и здоровье.

«Но фактически многие принимали эту безопасность и свободу слова как за более глобальные вещи и позволяли себе продажу всевозможных запрещенных веществ и товаров», — пояснил эксперт.

Планомерная блокировка

Сайт, с которого можно было скачать браузер Tor, попал в блок. Несколько дней назад Роскомнадзор начал проводить блокировку серверов, которые позволяли выходить в браузер.

«Проблема в том, что Tor состоит из большого количества серверов, и заблокировать их все за такой короткий промежуток времени просто невозможно. Те пользователи, у которых скачен браузер, все еще имеют доступ в Даркнет и продолжают пользоваться браузером», — заметил Зыков.

При этом, пояснил специалист, скачать Tor можно не только с официального сайта Tor Projekt, но и с других сайтов. Для тех, кому необходим доступ в анонимную зону Сети, никаких сложностей с этим нет.

У основной массы пользователей, у которых был браузер, он остался и будет автоматически обновляться. Скачивать новые версии не нужно. Фактически на текущих пользователей ограничение доступа к сайту Tor никак не повлияло. То, что Роскомнадзор начал планомерно блокировать IP-адреса серверов, по которым работает Tor, более интересная история Владимир Зыков

Зыков пояснил, что Tor работает по схожему с Torrent принципу. Только вместо пользовательских компьютеров используют большое количество серверов по всему миру.

«Множество компьютеров, соединенных друг с другом, образуют сеть, внутри которой можно создать сайт с доменом.onion. Из обычной сети эти сайты не работают. Они доступны только из браузера Tor. У них уже автоматически открыты сайты в этом домене, и появляется доступ к заблокированным на территории РФ ресурсам», — рассказал директор АППСИМ.

Роскомнадзор начал блокировать сервер за сервером, и у пользователей Tor будет все меньше возможностей попасть в эту сеть. Браузер, пояснил Зыков, автоматически подключается к незаблокированному серверу. Ведомство будет их находить и закрывать к ним доступ, а скорость подключения пользователей продолжит падать.

«Tor призвал всех пользователей начать разворачивать у себя в странах дополнительные узлы, чтобы к ним можно было подключаться. Но эта история не бесконечна. Рано или поздно количество таких серверов с IP-адресами приблизится к нулю. Роскомнадзор начал бороться с главным источником всяких противозаконных вещей», — заключил Владимир Зыков.