Клинтона госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей и сепсисом. Причиной могла стать активная половая жизнь

Билла Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Сейчас политик находится в отделении интенсивной терапии, но уже идет на поправку. Подобным болезням особенно подвержены пожилые люди. А в случае с американским экс-президентом причиной могла стать активная половая жизнь, уверен уролог.

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали в медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии прямо с частного благотворительного вечера.

«Он помещен в отделение интенсивной терапии, где находится под тщательным наблюдением. Ему вводили антибиотики внутривенно, он останется в больнице под постоянным врачебным контролем», — отметили в совместном заявлении главврач медцентра Альпеш Амин и личный терапевт политика доктор Лиза Бардак.

По данным врачей, сейчас Клинтон находится в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, а также встает и гуляет. Если все будет в порядке, скоро экс-президента выпишут домой.

Причины урологических инфекций

Лечащие врачи 75-летнего Клинтона заявили, что урологические инфекции — распространенное явление среди пожилых людей. Подобные болезни быстро лечатся. Однако есть риск, что инфекция вызовет заражение крови. Подобные заболевания могут грозить и летальным исходом.

Врач-уролог Владимир Степанов напомнил в разговоре с «360», что император Петр I скончался в Зимнем дворце в страшных мучениях как раз из-за этого недуга. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену на почве задержки мочи. По словам специалиста, это самый страшный исход инфекции мочевыводящих путей.

«Подобные инфекции — известная проблема. Это может быть связано и с уретритом (воспаление мочеиспускательного канала — прим. ред.), и с простатитом. Воспалительные процессы могут подниматься выше, вплоть до почек», — пояснил врач.

К инфекциям мочевыводящих путей приводит и воспаление предстательной железы. Степанов напомнил, что Клинтон известен своим романом с сотрудницей Белого дома Моникой Левински, поэтому не исключено, что у него была активная половая жизнь, а это может сказываться на предстательной железе.

«Хроническое воспаление предстательной железы могло привести к генерализации процесса. Даже сам простатит как таковой может сопровождаться высокой температурой, задержкой мочеиспускания и требовать госпитализации», — отметил врач.

У пожилых людей ко всему перечисленному часто присоединяется увеличение предстательной железы. Из-за этого возникают нарушения оттока жидкости из мочевого пузыря — это создает благоприятные условия для развития инфекций. Однако, если не доводить до тяжелых форм, организм может восстановиться после инфекции в течение месяца, заключил Степанов.

Откуда у Клинтона сепсис?

Уролог Евгений Греков отметил, что никакой простатит не может привести к сепсису, то есть заражению крови, которое развивается в организме в ответ на инфекцию и приводит к поражению собственных тканей. Именно с этой проблемой Клинтон попал в больницу.

По мнению Грекова, к такому развитию событий могла привести только установка катетера в мочевой пузырь через половой член.

Скорее всего, считает эксперт, бывший президент ранее наблюдался по поводу хронических проблем с мочеиспусканием и ему устанавливали катетер.

«После сепсиса хорошо, что выжил. Сепсис — это очень тяжело», — заключил Греков.