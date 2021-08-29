Моника Левински рассказала, почему согласилась работать над сериалом «Импичмент»

Экс-стажерка Белого дома Моника Левински, роман с которой едва не стоил президенту США Биллу Клинтону карьеры, рассказала о том, как работала в качестве продюсера над сериалом «Американская история преступлений: Импичмент». Он рассказывает о событиях, которые чуть не закончились отставкой главы государства.

Моника Левински призналась изданию The Hollywood Reporter, что запаниковала, когда в 2017 году узнала, что телепродюсер Райан Мерфи хочет снять сериал о ее отношениях с Клинтоном. Ей совершенно не хотелось ворошить прошлое. Левински в 22 года сделал глупость, связавшись с женатым мужчиной на 27 лет старше нее, и дорого за нее заплатила.

«Однажды ночью ты ложишься спать частным лицом, а на следующий день ты — публичный человек, и весь мир ненавидит тебя. И ты можешь попасть в тюрьму. И твоя семья разоряется», — рассказал Моника. Она подчеркнула, что, если она не появляется в новостях каждый вечер как в 1998 году, это еще не означает, что та история закончилась. Левински призналась, что все еще не может найти работу и содержать себя самостоятельно.

Однако после переговоров с Мерфи она согласилась стать продюсером сериала. Десятисерийный сезон выйдет на экраны 7 сентября. Его создатели хотели показать, как Левински и прочие люди, находящиеся на обочине власти, теряют контроль над происходящим и позже над собственной личностью.

В апреле прошлого года умерла сотрудница Белого дома Линда Трипп, записавшая признания Левински о романтических отношениях с президентом.