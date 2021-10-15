Бывший президент США Билл Клинтон доставлен в больницу в штате Калифорния с заражением, не связанным с коронавирусом, сообщил телеканал CNN.

Клинтона госпитализировали в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии.

Согласно заявлению официального представителя экс-главы Белого дома Ангела Урена, он «выздоравливает» и «в хорошем настроении».

«Это инфекция в крови, которая известна как сепсис [заражение крови]», — сказал ведущий в прямом эфире, привел его слова ТАСС. Ведущий также добавил, что бывшему президенту США назначено лечение антибиотиками.

Согласно информации телеканала, который ссылается на лечащих врачей, 75-летний Клинтон «был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там», отметило РИА «Новости». Как утверждают врачи, на антибиотики бывший президент США реагирует положительно.

В сентябре главу Европарламента Давида Сассоли госпитализировали с пневмонией в страсбургскую больницу. У мужчины был взят тест на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.