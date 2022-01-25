Без врача не обойтись. Работодатели не поддержат «три дня без больничного»

Простуженных россиян предложили на три дня освободить от работы без оформления больничного и с полным сохранением заработной платы. Однако такую инициативу вряд ли поддержат работодатели: слишком уж велик риск злоупотреблений.

Три дня на лечение

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил министру труда РФ Антону Котякову дать возможность простудившимся россиянам не ходить на работу три дня. При этом человек сможет самостоятельно лечиться дома, без оформления больничного листа в поликлинике.

Петров отметил, что сегодня любой работающий человек для оформления официального больничного обязан лично обращаться в медучреждения. Новая инициатива поможет не только существенно снизить нагрузку на медиков, но и разделить потоки больных с легкой простудой и более тяжелыми заболеваниями.

Таким образом можно будет избежать рисков для больного обычным ОРВИ заразиться еще и коронавирусом в очереди на прием к терапевту. Владимир Петров отметил, что эти три дня не предусматривают санкций со стороны работодателя — за время отсутствия сотруднику должны выплатить заработную плату в полном объеме.

Работодатель не поддержит инициативу

Проректор Академии труда и социальных отношений Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с «360» пояснил, что у Минтруда нет полномочий вводить подобную инициативу. Дело в том, что правила выхода на больничный в России регулируются действующим законодательством.

«Федеральный закон о социальном страховании предполагает, что больничный начинается с того момента, когда человек приходит в поликлинику и получает диагноз. После этого выдается больничный лист от организации здравоохранения, который сейчас автоматически пересылается в Фонд обязательного медицинского страхования», — уточнил Александр Сафонов.

Профессор напомнил, что в соответствии с законодательством первые три дня больничного оплачиваются работодателем. После это делает Фонд соцстрахования за счет страховых взносов.

«Скорее всего, никаких решений о „трех днях без больничного“ принято не будет в силу того, что работодатели будут категорически против. Дело в том, что в этом случае теряется возможность, например, контролировать тех работников, которые будут использовать такую опцию», — сказал Александр Сафонов.

В России ввели электронный больничный

Оформление больничных листов для работающих россиян с 1 января перешло в цифровой формат. Врач ставит в документе электронную подпись и передает его в информационную систему Фонда социального страхования, куда подключены все работодатели. Им поступает информация об открытии или закрытии больничного листа.

Таким образом, больше не нужно сообщать в отдел кадров о том, какого числа сотрудник заболел и когда выписался. Перечисление денежных средств по болезни и родам также производятся автоматически. Размер выплат привязан к среднему размеру заработка.

Если человек работает не менее восьми лет, то ему положена полная выплата. При стаже от пяти до восьми лет — 80% от зарплаты, 60% — если срок стажа менее пяти лет. Кроме того, с 1 сентября 2022 года вне зависимости от стажа работника ему выплатят полную зарплату, если он ухаживает по больничному за ребенком до восьми лет.