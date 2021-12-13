Названы изменения в оформлении и оплате больничных россиян в 2022 году

Оформление больничных листов для работающих россиян с 1 января 2022 года переведут в цифровой формат. Врачи начнут подписывать документ электронной подписью и передавать в информационную систему в Фонд социального страхования. Об этих и других изменениях рассказала «Российская газета».

Если пациенту необходим бумажный вариант больничного листа, то ему могут выдать выписку с номером цифрового бюллетеня.

Информационная система Фонда социального страхования позволит заболевшим работникам больше не сообщать в отдел кадров, какого числа он заболел и когда закрыл больничный лист. Вся информация из поликлиники, откуда к нему пришел врач поступит в Фонд, который сам сообщит на работу пациента.

Перечисление средств по болезни и родам произведут автоматически. Все работодатели подключатся к системе Фонда социального страхования. Оттуда поступит информация об открытии или закрытии больничного листа.

С 1 января беременным женщинам не потребуется писать заявление на оформление больничного. Вся информации о поступит в Фонд социального страхования, а после рождения ребенка из ЗАГСа.

Минимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 рубля в день или 80 тысяч в месяц. Размер выплат привязан к среднему размеру заработка. Если человек работает не менее восьми лет, то ему положена полная выплата. При стаже от пяти до восьми лет — 80% от зарплаты, и 60% если срок стажа менее пяти лет. Еще одно изменение произойдет с 1 сентября 2022 года. Вне зависимости от стажа работника ему выплатят полную зарплату, если он ухаживает по больничному за ребенком до восьми лет.

Если работник заболел в конце этого года, то ему еще оформили бумажный листок о нетрудоспособности. Поэтому новые правила на него действовать не будут. Работодателю нужно сообщить в Фонд социального страхования, когда сотрудник закроет больничный.