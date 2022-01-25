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    25 января 2022, 07:27

    Чиновники решили позволить заболевшим россиянам не оформлять больничный три дня

    Екатерина Боснак

    Заболевшим достаточно легко россиянам решили дать возможность не ходить на работу без больничного три дня. Такую инициативу предложили из-за большой нагрузки на медиков в последнее время.

    Фото: Владимир Астапкович

    С предложением выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, обратившись к министру труда РФ Антону Котякову. Его идея заключается в том, чтобы простудившийся сотрудник мог остаться дома без официального больничного и лечиться амбулаторно в течение трех дней.

    «Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального „больничного“ безо всяких санкций со стороны работодателя», — сказано в письме Петрова, копия которого есть у РИА «Новости».

    Петров объяснил, что врачи сейчас перегружены борьбой с коронавирусом, и оформление справок может отнимать много времени, а посещение поликлиник больными с обычным ОРВИ может быть еще и опасно для них из-за возросшей заболеваемости коронавирусом.