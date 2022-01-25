Чиновники решили позволить заболевшим россиянам не оформлять больничный три дня

Заболевшим достаточно легко россиянам решили дать возможность не ходить на работу без больничного три дня. Такую инициативу предложили из-за большой нагрузки на медиков в последнее время.

С предложением выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, обратившись к министру труда РФ Антону Котякову. Его идея заключается в том, чтобы простудившийся сотрудник мог остаться дома без официального больничного и лечиться амбулаторно в течение трех дней.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального „больничного“ безо всяких санкций со стороны работодателя», — сказано в письме Петрова, копия которого есть у РИА «Новости».

Петров объяснил, что врачи сейчас перегружены борьбой с коронавирусом, и оформление справок может отнимать много времени, а посещение поликлиник больными с обычным ОРВИ может быть еще и опасно для них из-за возросшей заболеваемости коронавирусом.