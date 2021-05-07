Бесплатный газ придет в дома тысяч россиян. Ответы на главные вопросы

Бесплатная газификация частных домов в России завершится до 2023 года. На подводку газа до границ участков россиян не будет влиять площадь дома, однако соблюсти некоторые условия все же придется. Рассказали, кто может на это претендовать и как пройдет газификация Подмосковья.

Обеспечить подводку газа до границ земельных участков до 2023 года поручил президент России Владимир Путин. Он велел правительству и региональным властям продумать «четкий план» газификации, а также пообещал, что лично проследит за исполнением поручения.

Власти уже утвердили дорожную карту повышения уровня газификации регионов. В соответствии с ней к 2023 году он вырастет более чем на 10%. В кабмине подчеркнули, что это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации. Его уже утвердил премьер страны Михаил Мишустин.

Планируется, что дорожная карта позволит создать принципиально новую модель газификации территорий. Снизится размер пошлины, который нужно платить за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширится использование интеллектуальных систем учета, а размещение и обслуживание газопровода станет проще регулировать.

Планируется, что в первые пять лет «Газпром» потратит более 526 миллиардов рублей на программу газификации.

Площадь дома имеет значение?

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что на бесплатную газификацию могут рассчитывать только владельцы домов площадью менее 300 квадратных метров, Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», — сказал Густов.

Однако позже в Минэнерго опровергли эту информацию. Там уточнили, что площадь дома не будет являться критерием для участия в программе.

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации „дорожной картой“ определен максимальный часовой расход газа в размере семи кубометров в час для физических лиц», — рассказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Его слова процитировал ТАСС.

В какие дома газ проведут бесплатно?

Во время своего выступления президент пояснил, что газ бесплатно подведут к участкам в уже газифицированных населенных пунктах. Он отметил, что сейчас в стране возможность пользоваться газом есть во многих деревнях и селах, однако семьи продолжают жить без него, потому что не могут позволить себе газифицировать дом. Теперь россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям.

«Для каждого региона надо предложить решения для доступа граждан к надежной и чистой энергии», — отметил президент.

При этом рассчитывать на бесплатное подключение газа можно при соблюдении ряда условий. Участок не должен находиться дальше 200 метров от газораспределительной сети. Расход газа при этом не должен превышать семи кубометров в час. Кроме того, населенный пункт должен быть газифицирован до 1 января 2020 года — до этого срока там должны быть проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

От границы участка до дома владельцы будут проводить газ за свои деньги. Бесплатно трубы проложат только до границы участка — после завершения всех работ жителей будет радовать не только газ, но и благоустроенная территория.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — отметил Густов.

Вице-премьер Александр Новак уточнил, что отвечать за доведение газа до участков будет единый оператор.

Как изменятся тарифы на газ?

В Федеральной антимонопольной службе не раз говорили, что роста тарифов на газ выше инфляции для россиян не будет. В пресс-службе ведомства рассказали «Российской газете», что не допустят и удорожания услуг по проведению газа на самом участке.

Там уточнили, что будут строго следить за стоимостью проведения газа по участку и разводке внутри дома. Если ФАС обнаружит нарушения и необоснованный рост стоимости этих услуг, она будет принимать меры реагирования для урегулирования ситуации.

Как принять участие?

Жители уже газифицированных населенных пунктов, к домам которых еще не проведен газ, должны подать заявку для участия в программе. Сделать это можно будет через газораспределительную организацию или многофункциональный центр (МФЦ).

Газификация в Подмосковье

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин рассказал изданию «Время», что точные сроки подключения домов к газу определят вместе с органами власти и газовыми компаниями. Жителям региона помогут заполнить все необходимые документы.

«В Подмосковье уровень обеспеченности ресурсом составляет почти 97%. Это один из самых высоких показателей по стране. И мы будем продолжать работу в этом направлении, пока газ не появится даже в самых отдаленных населенных пунктах», — отметил он.

Шапкин подчеркнул, что это решение позволит жителям сильно сэкономить на газификации своего дома.

«Сейчас в регионе уже действует льготная ставка на техническое присоединение к газовым сетям, которая составляет около 67 тысяч рублей для всех газораспределительных организаций — это АО «Мособлгаз», АО «Газпром газораспределение» и АО «МОСГАЗ», — уточнил он.

В пресс-службе Минэнерго Подмосковья отметили, что в регионе выполнят поручение президента.

«В ближайшее время выполним реализацию дорожной карты вместе с федеральным правительством и с ПАО „Газпром“ для решения вопросов догазификации уже подключенных к сетям населенных пунктов», — отметили в ведомстве.

Масштабная газификация

При этом в Московской области уже идет реализация масштабной губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Только за 2020 года «Мособлгаз» провел газ в более чем 50 населенных пунктов региона.

«„Мособлгаз“ продолжит удерживать высокий темп развития газовых сетей на территории Московской области. В 2020 году предприятие построит и введет в эксплуатацию более 200 километров газопроводов. Приоритетом „Мособлгаза“ является доступность подключения к газу жителей Подмосковья», — отметил генеральный директор предприятия Игорь Баранов.

За последние четыре года в регионе газифицировали 347 населенных пунктов. В результате с 2015 по 2019 года доступ к газу получили более 100 тысяч человек, которые постоянно проживают на этих территориях. За это время темпы газификации выросли в три раза, компания проложила порядка четырех тысяч километров труб.

До 2030 года газом обеспечат не менее 99,6% подмосковных домов.