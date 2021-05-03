Бесплатную газификацию частных домов в России завершат до 2023 года

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить подключение домохозяйств к газу без привлечения средств граждан до 2023 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, который опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил правительству совместно с региональными властями, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными компаниями обеспечить бесплатную подводку газа до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах до 2023 года. В случае получения такой заявки нужно определить критерии и условия подключения.

О работе в этом направлении президенту должны отчитаться до 30 октября 2021 года.

Всего в перечне поручений по реализации послания 18 пунктов. Среди них — продление программы туристического кешбэка до конца текущего года для всех россиян, обеспечение выплат для семей с детьми, меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Зампред правительства Александр Новак ранее заявил, что кабмин подготовил законопроект о бесплатном подключении домовладений к газу.