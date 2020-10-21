Россиянин «забеременел» по технической ошибке. Как мужчины попадают в интересное положение

Житель Уфы Салават Асхатов случайно узнал, что «забеременел». Он попал в больницу с диагнозом «пансинусит». На пятый день лечения он заглянул в историю болезни, откуда следовало, что он находится в интересном положении и ему стоит обратиться к гинекологу. Это не первый случай, когда мужчина примеряет на себя роль беременного. Правда, если в России виной всем бюрократические оплошности, то на Западе это обычно связано с операциями по смене пола.

Забеременел по технической ошибке

Салават рассказал «360», что к ситуации отнесся с юмором. Сильнее его расстроили другие неточности в бумагах. Якобы пациент лечил зуб, а до поступления в больницу к врачам не обращался.

«В действительности зуб я не лечил и такого вообще не говорил врачу. Написано еще, что пациент амбулаторно не лечилась (женского рода). А в действительности я лечился амбулаторно, но лечение оказалось неэффективным, в результате чего меня положили в стационар», — пояснил житель Башкирии.

Салават считает это недопустимым, так как подобные заключения смазывают картину заболевания и путают врача при назначении лекарств и процедур. В больнице, где поставили столь неожиданный диагноз, уже провели служебное расследование. Пресс-служба Минздрава Башкирии назвала причину недоразумения в уфимской ГКБ № 21.

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в опубликованном в соцсети анамнезе заболевания не было подписи руководителя подразделения. Значит, пациент выложил фотографию истории болезни, которую еще не проверил заведующий.

При этом сам Салават говорит, что всю вину сейчас пытаются переложить на младший персонал, которому грозят увольнением. Тем временем карта попала в руки пациента, когда ему во время осмотра дали документы и сказали подойти к медсестре, чтобы оформить направление на УВЧ-прогревание. Именно тогда мужчина открыл документы и случайно увидел информацию о беременности.

«Очень обрадовался, конечно. Думал, теперь ипотеку смогу погасить. Но, по сути, это грубейшая ошибка. И младший персонал абсолютно ни при чем. Врач этот… Мне, конечно, не принципиальны его извинения. Даже заведующая отделением — женщина в возрасте — приходила, извинялась, а лечащий врач сидит на приеме, в глаза смотрит, но посылов даже нет таки таких, чтобы просто сказал: „Извините, что так получилось“. Чисто по-человечески я бы перед пациентом извинился», — подытожил Салават.

Сломал руку и получил беременность

Похожая ситуация случилась с другим россиянином в декабре 2019 года. Врачи центральной районной больницы в Боровичах, Новгородская область, тоже поставили пришедшему к ним мужчине диагноз «беременность», пишет «Подъем».

Молодой человек сломал руку. Врачи наложили ему гипс и вставили в руку металлический штифт. Через год после операции он вернулся к медикам, чтобы избавиться от металлической конструкции. Однако уже после второй операции прочел в своих документах, что удаление штифта возможно лишь «после родоразрешения». Из этих же бумаг пациент узнал, что, оказывается, находится на 27-й неделе беременности.

Естественно, мужчина не может забеременеть по-настоящему. Но уже несколько раз беременели и рожали люди, которые стали мужчинами после операции по смене пола.

Беременный в Финляндии

В Финляндии врачи приняли роды у транссексуального мужчины. Будущий отец появился на свет женщиной, однако в 2015 года перенес операцию по смене пола и получил документы на свое мужское имя.

Правда, позже уже молодой человек решил приостановить прием гормонов после хирургического вмешательства, так как хотел забеременеть. План сработал. Беременность проходила хорошо. Но возникали некоторые сложности с идентификацией пола того, кто вынашивал ребенка. Используемые врачами компьютерные программы не распознавали ситуацию. Это породило бюрократические проволочки для пары.

По данным France24, для Финляндии этот случай стал первым, когда транссексуальный мужчина выносил и родил ребенка. Новорожденный весил почти четыре килограмма и был 53 сантиметра в длину.

Ситуация вызвала множество споров, так как финский закон о транссексуалах предполагает обязательную стерилизацию тех, кто меняет пол. Однако на практике проходить процедуру никто не торопится. Гормональную терапию рассматривают как достаточное доказательство бесплодности человека.

Американец выносил и родил троих

Американец Томас Бити, урожденный Трейси Лагондино, прошел через операцию по коррекции пола в 2002 году. При этом внутренние репродуктивные органы остались нетронутыми.

Он стал известен как первый «беременный мужчина» после того, как забеременел путем искусственного оплодотворения в 2007 году. На этот шаг Бити сподвигло бесплодие жены. Тогда пара воспользовались банком донорской спермы. Так у них появился первенец. А в 2009 и 2010 годах супруги решились на это во второй и третий раз. В феврале 2012-го Бити снова прошел через операцию. Он избавился от женских репродуктивных органов.

Правда, пара распалась в том же году. Был затяжной развод — трое детей остались с отцом. Позднее необычный отец вновь женился. Он влюбился в директора начальной школы своих детей и стал отцом в четвертый раз. Младшего ребенка уже рожала новая супруга.

Не планировал, но родил

Житель американского города Филадельфия Кэйден Коулман становиться отцом не собирался. Он состоял в отношениях с мужчиной, когда почувствовал себя странно. На тот момент он уже 10 лет как сменил пол, пишет New York Daily News. Коулман и его партнер Элайджа узнали о грядущем прибавлении в семействе лишь на 21-й неделе беременности.

«Никогда не думал о том, чтобы забеременеть. Из-за мужских гормонов, которые я принимал годами, я считал это невозможным. Это был настоящий сюрприз», — заявил мужчина.

Он добавил, что, когда его живот начал увеличиваться и появились тянущие боли, пара начала шутить на тему покупки теста на беременность, даже не подозревая, что действительно скоро появится ребенок. В итоге родилась девочка по имени Азэлия. Коулман ушел с работы, чтобы воспитывать дочь, пока ее второй отец обеспечивает семью финансово.

По версии врачей, молодой человек мог случайно попасть в «интересное положение», когда делал перерыв в приеме мужских гормонов перед подготовкой к удалению молочных желез. После этого Коулман забеременел второй раз — уже осознанно.