Башкирский Минздрав назвал причину «беременности» уфимца

Уфимец попал в больницу с зубной болью и «забеременел»

После истории с «беременным» Салаватом Асхатовым из Уфы в больнице, где мужчине поставили столь неожиданный диагноз, провели служебное расследование. Написанному в медицинских документах нашлось объяснение.

Причину, по которой врачи уфимской ГКБ № 21 написали заключение о беременности пациента, озвучила агентству «Башинформ» пресс-служба Минздрава Башкирии.

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты побеседовали с мужчиной и ответили на его вопросы. В Минздраве добавили, что в опубликованном в соцсети анамнезе заболевания не было подписи руководителя подразделения.

«Значит, пациент выложил фотографию еще не проверенной заведующим истории болезни», — заявили в министерстве.

Асхатова госпитализировали после неэффективного амбулаторного лечения, диагностировав пансинусит. В его медицинской карте говорилось о беременности и якобы пролеченном зубе.