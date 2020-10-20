Уфимец попал в больницу с зубной болью и «забеременел»

Житель Уфы Салават Асхатов в конце августа заболел. Он пролечился четырьмя группами антибиотиков, но неэффективно, и с диагнозом «пансинусит» попал в городскую больницу № 21. Вчера его осмотрел врач, сделал назначение на УВЧ-прогревание, и с картой на руках отправил к процедурной медсестре.

Салават рассказал «360», что как любой нормальный и любопытный человек он решил посмотреть, что там написано.

«Очень удивился, выяснилось, что я — беременная женщина. Но к этому казусу я отнесся с юмором. Гораздо сильнее меня задело другое. В истории написано, что я лечил зуб до поступления в стационар. В действительности зуб я не лечил и такого вообще не говорил врачу. Написано еще, что пациент амбулаторно не лечилась (женского рода), а в действительности, я лечился амбулаторно, но лечение оказалось не эффективным, в результате чего меня положили в стационар», — рассказал житель Башкирии.

По его мнению, подобное не допустимо, так как смазывает картину заболевания и путает врача при назначении лекарств и процедур. По-ка перед ним извинилась только заведующая отделением.

О своем чудесном преображении в женщину Салават Асхатов рассказал в соцсетях. Его подписчики отнеслись к этой истории с юмором.

«Деревья ты уже сажал, сейчас сына родишь, осталось дом построить», — пошутила супруга мужчины.