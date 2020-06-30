    30 июня 2020, 14:56

    Cirque du Soleil на грани банкротства массово уволит сотрудников. Российских артистов это не затронет

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Знаменитый Cirque du Soleil подал заявление на защиту от банкротства. Об этом сообщили на сайте компании. 36 лет артисты цирка восхищали публику по всему миру, но коллектив может не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса. Впрочем, сокращение не затронет их российское подразделение.
    Cirque du Soleil на грани банкротства массово уволит сотрудников. Российских артистов это не затронет

    В плачевной ситуации Cirque du Soleil оказался из-за того, что последние несколько месяцев у него не было никаких доходов. Пандемия привела к отмене десятка выступлений, среди которых несколько больших шоу в Лас-Вегасе.

    «При нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

    Организация уже подготовила целый план реструктуризации. Согласно ему владельцы цирка вложат 300 миллионов долларов в перезапуск компании. Большую часть этих денег возьмут в долг у канадской провинции Квебек, где зарегистрирована компания.

    При этом из общей суммы 15 миллионов пойдет на поддержку работников организации. Несмотря на это, Cirque du Soleil придется расстаться с 3480 сотрудниками. Правда, руководство планирует вернуть большую часть из них на работу, когда шоу возобновят. Как пишет «Би-би-си», верховный суд региона рассмотрит заявление о защите от банкротства в ближайшее время.

    Российское представительство ООО «Цирк дю Солей Рус» выведено из этого процесса, «продолжает работать в штатном режиме и готовиться к запуску очередного гастрольного тура Cirque du Soleil в России». Об этом заявили «360» в пресс-службе цирка в России.

    Солнце встает каждый день. Это непреложный факт. И Cirque du Soleil (с французского — «Цирк солнца» — прим. «360») обязательно вернется, еще ярче и сильнее, чем когда бы то ни было!

    Пресс-служба Cirque du Soleil в России.

    Солнечные артисты

    Cirque du Soleil на грани банкротства массово уволит сотрудников. Российских артистов это не затронет | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Годовая выручка цирка до кризиса, связанного с COVID-19, превышала 600 миллионов долларов. При этом изначально коллектив состоял из 20 уличных артистов, которые позже полностью переосмысли понятие циркового искусства.

    Когда началась пандемия, в цирке работали уже четыре тысячи человек, в том числе 1300 артистов из почти 50 стран. Это позволяло давать представления в разных городах одновременно. Так, основная часть коллектива работала в Лас-Вегасе, а гастролирующие сотрудники ездили с различными шоу по всему миру. Они выступали и в шапито, на постоянной цирковой арене, театральных сценах и даже в концертных залах. Созданная в Монреале компания удивила и привела в восторг более чем 180 миллионов зрителей, представив спектакли в 450 городах 60 стран.

    Более того, до пандемии организация создавала контент для широкого круга проектов. Помимо всемирно известных шоу, у компании есть собственная фильмография. Запись одного из шоу награждена телепремией «Эмми».

    Артисты Cirque du Soleil выступали на 74-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2002 году, на 50-й юбилейной церемонии «Грэмми» и матче Супер Боул XLI. В 2009 году сотрудники цирка открывали финал «Евровидения» в Москве. Знаменитых артистов пригласили даже на конференцию EC в 2010 году и на церемонию открытия чемпионата FIFA U-17 Women’s World Cup в Азербайджане в 2012 году.