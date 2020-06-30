Cirque du Soleil на грани банкротства массово уволит сотрудников. Российских артистов это не затронет

В плачевной ситуации Cirque du Soleil оказался из-за того, что последние несколько месяцев у него не было никаких доходов. Пандемия привела к отмене десятка выступлений, среди которых несколько больших шоу в Лас-Вегасе.

«При нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

Организация уже подготовила целый план реструктуризации. Согласно ему владельцы цирка вложат 300 миллионов долларов в перезапуск компании. Большую часть этих денег возьмут в долг у канадской провинции Квебек, где зарегистрирована компания.

При этом из общей суммы 15 миллионов пойдет на поддержку работников организации. Несмотря на это, Cirque du Soleil придется расстаться с 3480 сотрудниками. Правда, руководство планирует вернуть большую часть из них на работу, когда шоу возобновят. Как пишет «Би-би-си», верховный суд региона рассмотрит заявление о защите от банкротства в ближайшее время.

Российское представительство ООО «Цирк дю Солей Рус» выведено из этого процесса, «продолжает работать в штатном режиме и готовиться к запуску очередного гастрольного тура Cirque du Soleil в России». Об этом заявили «360» в пресс-службе цирка в России.

Солнце встает каждый день. Это непреложный факт. И Cirque du Soleil (с французского — «Цирк солнца» — прим. «360») обязательно вернется, еще ярче и сильнее, чем когда бы то ни было! Пресс-служба Cirque du Soleil в России.

Солнечные артисты

Источник фото: РИА «Новости»

Годовая выручка цирка до кризиса, связанного с COVID-19, превышала 600 миллионов долларов. При этом изначально коллектив состоял из 20 уличных артистов, которые позже полностью переосмысли понятие циркового искусства.

Когда началась пандемия, в цирке работали уже четыре тысячи человек, в том числе 1300 артистов из почти 50 стран. Это позволяло давать представления в разных городах одновременно. Так, основная часть коллектива работала в Лас-Вегасе, а гастролирующие сотрудники ездили с различными шоу по всему миру. Они выступали и в шапито, на постоянной цирковой арене, театральных сценах и даже в концертных залах. Созданная в Монреале компания удивила и привела в восторг более чем 180 миллионов зрителей, представив спектакли в 450 городах 60 стран.

Более того, до пандемии организация создавала контент для широкого круга проектов. Помимо всемирно известных шоу, у компании есть собственная фильмография. Запись одного из шоу награждена телепремией «Эмми».

Артисты Cirque du Soleil выступали на 74-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2002 году, на 50-й юбилейной церемонии «Грэмми» и матче Супер Боул XLI. В 2009 году сотрудники цирка открывали финал «Евровидения» в Москве. Знаменитых артистов пригласили даже на конференцию EC в 2010 году и на церемонию открытия чемпионата FIFA U-17 Women’s World Cup в Азербайджане в 2012 году.