Бал моды Met Gala перенесли. Тогда люди по всему миру стали воссоздавать наряды звезд из подручных средств

Главная модная вечеринка Met Gala перенесена на следующий год из-за коронавируса. Поклонники фэшен-индустрии не смогут пообсуждать новые наряды звезд, но появилась другая возможность. В соцсетях запустили челлендж, где пользователи повторяют платья кумиров. Получилось очень здорово.

Челлендж #MetGalaChallenge запустили журнал Vogue и актер Билли Портер. Обычно бал моды собирает десятки знаменитых людей, которые дефилируют по красной дорожке в роскошных нарядах. Теперь любителям этого события предложили примерить роль моделей на себя. При этом все правила челленджа находятся в рамках самоизоляции — пользоваться в образах можно только подручными средствами.

Одним из наиболее популярных стал образ Мадонны. Девушка довольно точно повторила черное платье, вуаль и прическу легендарной исполнительницы. Оказалось, что дорогостоящие дизайнерские наряды можно сделать и дома.

Следующей девушке приглянулись сиреневые перья Кайли Дженнер. Очень похожим образ не назовешь, но вышло тоже неплохо.

Красная корона из лент не оставила равнодушной другую пользовательницу. Она повторила головной убор Сары Джессики Паркер. Более того, девушка сделала черное платье, сфотографировавшись в точно такой же позе, что и актриса.

А здесь замахнулись на самого Билли Портера. Получилось много золота.

Талантливых и точных работ собралось уже очень много, хотя челлендж продолжается всего несколько дней.

Не остались в стороне даже мужчины. Образы вышли не хуже, чем у девушек.