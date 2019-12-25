Целый дом подарили на Рождество годовалой дочке Кайли Дженнер

Такой необычный подарок малышке сделала любящая бабушка. Дом, построенный для Сторми — уменьшенная версия двухэтажного коттеджа. Но внутри все по-настоящему: он обставлен маленькой мебелью, а на полу красуются розовые коврики. В доме даже есть второй этаж с балконом, куда можно забраться по лестнице.

Мама счастливой обладательницы игрушечной недвижимости призналась, что и сама в детстве мечтала о таком.