    25 декабря 2019, 18:30

    Целый дом подарили на Рождество годовалой дочке Кайли Дженнер

    Александр Кушак

    Дочке самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер на рождество подарили целый дом. Огромный игрушечный особняк, где маленькая наследница сможет играть, сообщила «Экспресс-газета».

    Такой необычный подарок малышке сделала любящая бабушка. Дом, построенный для Сторми — уменьшенная версия двухэтажного коттеджа. Но внутри все по-настоящему: он обставлен маленькой мебелью, а на полу красуются розовые коврики. В доме даже есть второй этаж с балконом, куда можно забраться по лестнице.

    Мама счастливой обладательницы игрушечной недвижимости призналась, что и сама в детстве мечтала о таком.