Целый дом подарили на Рождество годовалой дочке Кайли Дженнер
Дочке самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер на рождество подарили целый дом. Огромный игрушечный особняк, где маленькая наследница сможет играть, сообщила «Экспресс-газета».
Такой необычный подарок малышке сделала любящая бабушка. Дом, построенный для Сторми — уменьшенная версия двухэтажного коттеджа. Но внутри все по-настоящему: он обставлен маленькой мебелью, а на полу красуются розовые коврики. В доме даже есть второй этаж с балконом, куда можно забраться по лестнице.
Мама счастливой обладательницы игрушечной недвижимости призналась, что и сама в детстве мечтала о таком.