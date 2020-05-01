Мадонна захотела «подышать воздухом» после того, как у нее нашли антитела к коронавирусу

Заражение коронавирусом и последующее заболевание может протекать без всяких симптомов. Единственным упоминанием о том, что возбудитель был в организме, станут антитела. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, грозит ли обладателям этих частиц повторное заражение.

Американская певица Мадонна считает, что никакой угрозы нет. На своей странице в Instagram она сообщила, что проведенный анализ на антитела оказался положительным. А это значит, что заболевание у исполнительницы прошло бессимптомно.

«Хорошие новости. Завтра будет новый день, я проснусь и буду чувствовать себя уже по-другому», — заявила исполнительница.

Уже несколько дней она ведет «Карантинный дневник», где делится с поклонниками своими мыслями и воспоминаниями. Положительный результат теста обрадовал певицу, и она решила нарушить свое затворничество.

«Завтра я собираюсь просто сесть в машину и отправиться в долгую поездку, опустить стекло и вдохнуть воздух COVID-19», — заявила певица.

На эти слова тут же отреагировали поклонники, которые попросили звезду немного подождать, пока ученые окончательно не подтвердят, что для носителей антител никакой опасности заразиться во второй раз нет.

Из-за начавшейся пандемии коронавируса Мадонна не смогла завершить свой концертный тур Madame X. Но и до начала распространения заболевания несколько выступлений оказались сорваны. С начала года 61-летняя исполнительница страдает от болей в бедре и колене.