Грета Тунберг попала в десятку ученых года. Она гениальный PR-проект

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«Думаю, что Тунберг — один из самых гениальных проектов, которые когда-либо были придуманы. На моих глазах подобного не было. Она может быть пустышкой. Покажет время. Но то, что она смогла своим лицом и некоторыми мерами создать мировое движение, — это надо признать», — заявил Рар.

Он отметил, что сегодня PR во многом важнее фактов, так как на него «клюет» большинство людей. Поэтому к Грете можно относиться по-разному, но с точки зрения популярности, по мнению собеседника «360», — это действительно человек года, которого заслуженно внесли в список Nature.

При этом, по словам Рара, школьница может оказаться лишь проектом, созданным с целью обратить внимание общественности на проблемы экологии. Можно также заподозрить, что она действует в интересах компаний, которые хотят выйти на новый уровень с разработками новых технологий.

«Авторами проекта могут быть и родители девочки, и ее близкое окружение. Все удалось. Тема подошла. Идея спасать планету многим зашла. Плюс девочка не совсем здоровая», — отметил политолог.

Так, считает Рар, Запад остается генератором главных идей в мире, не желая отдавать инициативу России, Китаю или другим странам. Для этого и работает PR. Поэтому создаются такие проекты с привлекательными, если не сказать романтическими, идеями.

Ранее журнал TIME назвал Грету Тунберг человеком года. Редакция отметила, что она набралась смелости высказать властям все о климатических проблемах и стала иконой поколения.

Девочка прославилась в свои 15 лет, когда вместо уроков по пятницам начала протестовать возле шведского парламента. В руках Грета держала плакат «Школьная забастовка за климат». Она призывала к решительным действиям против изменения климата. Одиночный протест школьницы нашел отклик по всему миру — мероприятия стали массовыми.

Тогда страдающая синдромом Аспергера Тунберг стала путешествовать по международным мероприятиям, включая Всемирный экономический форум в Давосе. Там она потребовала, чтобы представители мирового бизнеса почувствовали ее страх за экологию.

А в сентябре девочка выступила на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Школьница обвинила представителей стран в том, что они «украли» ее мечты и детство. Видео с этой речью облетело все социальные сети.