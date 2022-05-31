«Азов» отказался от нацистской символики ради пиара перед Западом. Это не изменит его сути

Украинский батальон «Азов»* сменил неонацистскую символику на более нейтральную, по данным иностранных журналистов. Политологи уверены, что так украинская сторона была вынуждена отреагировать на успехи российских СМИ, информация из которых начала доходить до Запада. Тем временем специалисты считают, что такой пиар-ход не изменит саму суть батальона, прославившегося военными преступлениями.

Отказ от символики

Украинский батальон «Азов»* отказался от неонацистской символики. Об этом сообщила британская газета The Times. Издание сделало такой вывод, основываясь на деталях церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций «Азова»*.

Мероприятие прошло в воскресенье в Харькове. Во время него бойцам раздали нарукавные нашивки, на которых не было изображения видоизмененного нацистского символа «волчий крюк», который «Азов»* использовал с 2014 года. На его месте появился желтый трезубец на синем фоне.

При этом из статьи The Times не ясно, идет ли речь о смене эмблемы всего батальона или лишь о символе нового военного подразделения неонацистского формирования.

Пиар-ход для Запада

«Азов»* — военная структура. Она прибегает к маскировке. Об этом «360» напомнил политолог Юрий Светов.

Есть такая хорошая русская поговорка: черного кобеля не отмоешь добела. Поэтому они могут шевроны менять, а сущность-то их остается прежней Юрий Светов.

Светов полагает, что бойцы меняют символику для западного мира. Первой об этом «закричала» The Times. Именно она вынесла эту новость на первую полосу с громким заголовком.

«Они же все время твердят, что мы выдумываем, что никакого нацизма на Украине нет. Есть лишь какие-то отдельные проявления. И потом. Провели парад с новыми нашивками. Люди пришли туда почему? Их привлекает идеология „Азова“*? Если хотите просто воевать, есть ВСУ, участвуйте там», — подчеркнул Светов.

По его словам, люди все же понимают, что маскировка не меняет «волчьей сущности». Желтый трезубец на синем фоне — это попытка перевести все в плоскость защитников государства: идет аналогия с флагом Украины (голубой и желтый цвета), а также с гербом — трезубец.

Для России это (изменение символики — прим. ред.) — пустой звук. <…> Внутри страны… Мне трудно судить, как украинцы отнесутся. А для Запада это имеет значение. Япония недавно вывела «Азов»* из списка террористических организаций. Теперь со сменой символики еще проще будет такие фокусы вытворять Юрий Светов.

Информация из России начала доходить до Запада

Говорить, что «Азов»* отказался от неонацистской символики — неверно. Нужно понимать, где и при каких условиях это произошло. В этом уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Это произошло при условии, что информация российских СМИ с некоторой долей эффективности начала доходить до различных слоев общественности на Западе. Начали задавать неудобные вопросы: „Нам говорят, что Россия проводит денацификацию, а вот смотрите, нам показывают реальных нацистов — с символикой, наколками, нашивками и так далее. Получается, Россия права“», — пояснил Орлов.

В ответ на это украинской стороне пришлось действовать. Придумали такой пиар-ход, в рамках которого нацисты, которые раньше ими были, теперь якобы перестают таковыми считаться.

Просто потому, что они поменяли нашивочки, наклеечки и все остальное. Шеврончик перевесили — все, мы больше не нацисты. Если с них снять майки, там остаются те же самые кресты, наколки и их идеология, которая никуда не делась. Это чисто пиар-ход Владимир Орлов.

Орлов уверен, что сейчас это подразделение с новой символикой будут «таскать» по всей западной прессе.

Военные преступления

При этом в «Азов»* входит скандально известный батальон «Кракен», сформированный из уголовников. Его бойцы, например, проводят в Харьковской области карательные рейды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«В Харьковской области боевики националистического подразделения „Кракен“, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении», — подчеркнул Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Десятки задержанных на сегодня так и не вернулись домой. При этом разные источники приписывают «Кракену» разные «подвиги». Например, военный корреспондент Александр Коц в Теlеgrаm-канале рассказал о демонтаже памятника маршалу Жукову в Харькове. По данным журналиста, виновник этого — именно «Кракен».

«Как сообщил лидер харьковского „Нацкорпуса“ Константин Немичев, это сделало спецподразделение „Кракен“. „Кракен“ — это подразделение полка „Азов“*. Немичев является его командиром. В копилку причин для полной денацификации», — написал Коц.

Более того, именно «Кракену» приписывали убийство чилийско-американского журналиста и писателя Гонсало Лиры, который критиковал политику украинских властей и выражал свое мнение.

Члены «Кракена» также издевались над российскими пленными на печально известном ролике. Они простреливали россиянам ноги и оставляли мужчин истекать кровью.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.