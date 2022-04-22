Стало известно о задержании Гонсало Лиры сотрудниками СБУ

Стрингер Гонсало Лира работал в Харькове и придерживался антиукраинских взглядов. Несколько дней он не выходил на связь. Сегодня он пообщался с коллегой заявил, что 15 апреля его похитила СБУ. Об этом рассказали авторы Telegram-канала Readovka.

Лира — американский журналист родом из Чили. Из-за его долгого молчания в Сети появились слухи о похищении и даже убийстве стрингера. Сегодня вышел на видеосвязь с коллегой и рассказал о случившемся. По словам журналиста, сейчас он в порядке.

«Хочу сказать, физически я в порядке, немного растрепанный. Меня подобрали СБУ в пятницу 15 апреля, где-то после часа дня по местному времени», — сказал стрингер.

Свое долгое молчание он объяснил изъятием аппаратуры. По словам журналиста, СБУ отобрали всю рабочую технику, и он вышел на связь с нового ноутбука.

Авторы отметили, что Лира Telegram-канала Readovka «придерживался взглядов, противоречащих Киевскому режиму». Журналист сказал, что пока не может публично назвать причину задержания.