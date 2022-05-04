«Кракен» выполз убивать. Батальон Зеленского устроил террор в Харьковской области

Известный военными преступлениями батальон «Кракен», в состав которого входят бывшие заключенные, начал орудовать в поселке Харьковской области. Там хватают и увозят в неизвестном направлении тех, кто проявлял симпатию к России. Ранее членов «Кракена» подозревали в убийстве чилийско-американского журналиста и сносе памятника. Командиры батальона также «прославились» издевательствами над российскими пленными.

Террор «Кракена» в поселке Старый Салтов

Украинские националисты устроили террор в поселке Старый Салтов Харьковской области. Они хватают тех, кто «симпатизирует российской стороне», и увозят их в неизвестном направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.

«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон „Кракен“, набранный из амнистированных украинских уголовников», — отметил собеседник агентства.

«Подвиги» батальона «Кракен» на Украине

Несмотря на то, что собеседник РИА «Новости» назвал «Кракен» недавно сформированным батальоном, слава о нем идет довольно давно. Правда, называют его то батальоном, то отрядом, то подразделением полка «Азов»*. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал «360», что «Кракен» все же правильнее называть отрядом.

«Это некое формирование, которое вряд ли можно классифицировать как батальон. Все-таки батальон — это единица, которая довольно широко распространена в мире как подразделение Вооруженных сил или других специальных сил правопорядка. <…> Мне кажется, более реально называть его отрядом, потому что в нынешних условиях сформировать довольно жесткую структуру батальона было бы тяжело», — пояснил Кошкин.

При этом разные источники приписывают «Кракену» разные «подвиги».

Так, военный корреспондент Александр Коц в своем Теlеgrаm-канале 17 апреля рассказал о демонтаже памятника маршалу Жукову в Харькове. По данным журналиста, виновник этого именно «Кракен».

«Как сообщил лидер харьковского „Нацкорпуса“ Константин Немичев, это сделало спецподразделение „Кракен“. „Кракен“ — это подразделение полка „Азов“*. Немичев является его командиром. В копилку причин для полной денацификации», — написал Коц.

Более того, именно «Кракену» приписывали убийство чилийско-американского журналиста и писателя Гонсало Лиры, который критиковал политику украинских властей и выражал свое мнение, которое не совпадало с позицией Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал американский военный комментатор Скотт Риттер.

«Гонсало Лира, чилийский инфлюенсер, проживавший в Харькове, Украина, и публиковавший в интернете критические материалы в адрес украинского правительства, был похищен, подвергнут пыткам и убит подразделением „Кракен“, входящим в состав батальона „Азов“*, связанного с СБУ. Запад молчит», — отметил Риттер.

Правда, позже появилась информация, что Лира жив. Сам мужчина также рассказал, что действительно был задержан СБУ. Украинские силовики отобрали у него всю аппаратуру, поэтому он несколько дней не мог выйти на связь.

Звери батальона «Кракен»

Именно члены «Кракена» издевались над российскими пленными на печально известном ролике. Бойцы простреливали россиянам ноги и оставляли мужчин истекать кровью. Эти действия раскритиковал даже антироссийски настроенный журналист Джулиан Репке. Он написал статью, где назвал пытки военных преступлением. Репке подчеркнул, что эти кадры не могут быть постановкой. После этого возмутился произошедшим и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, это было военное преступление, у которого нет срока давности или амнистии.

Одна из казней произошла на территории молочного завода в селе Малая Рогань. Российские силовики быстро вычислили тех, кто издевался над пленными. Инициаторами расправы стали как раз командиры харьковского спецподразделения «Кракен» батальона «Азов»* — Сергей Величко и Константин Немичев.

Националисты дружат с детства. Мужчин хорошо знают на Украине как приверженцев ультраправой идеологии. До 2014 года они входили в группировку футбольных фанатов харьковского клуба «Металлист». Позже вместе кидали коктейли Молотова в «ватников» на Майдане. И вскоре друзья записались в батальон «Азов»*, чтобы участвовать в боях в Донбассе.

У Величко позывной «Чили». Он успел побывать в СИЗО, куда его отправила СБУ. Печально прославившийся мужчина занимался рэкетом и мошенничеством. Его выпустили после начала российской спецоперации. Немичев же возглавлял региональную ячейку ультраправой партии «Национальный корпус»**. Он метил в мэры Харькова, но набрал лишь 4% голосов избирателей.

Как в «Кракен» попали уголовники

В конце февраля Владимир Зеленский действительно разрешил отпускать из тюрем заключенных с боевым опытом. Некоторые из них были осуждены за создание вооруженных формирований и преступления в Донбассе.

«Решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. Украинцы с реальным боевым опытом смогут загладить свою вину в горячих точках», — заявил Зеленский.

Кошкин уверен, что глава Украины пошел на это, рассчитывая, что осужденные в 2014 году «кинутся на передний план и будут сражаться за нынешний режим». На самом деле же, отметил собеседник, эти люди, освободившись, решали свои личные вопросы.

«Уголовники грабили, вымогали деньги или просто рассчитывались со своими обидчиками», — заключил Кошкин.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** «Национальный корпус» — запрещенная в России националистическая партия.