Армянского бизнесмена загадочно убили в центре Москвы. Около 10 лет назад он «заказал» вора в законе

В Москве убили 62-летнего бизнесмена на Комсомольском проспекте. По некоторым данным, убийство могло быть заказным. Ранее его объявили в розыск в Армении за покушение на убийство вора в законе. В апреле мужчину задержали по обвинению в организации заказного убийства, но не арестовали.

В четверг в центре Москвы застрелили мужчину у ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте. Киллер выстрелил несколько раз в человека и попал в спину и в голову. После этого он сфотографировал убитого на смартфон и ушел. Вероятно, убийство было заказным.

Убитым оказался 62-летний бизнесмен Оганес К. Ранее его самого объявили в розыск за покушение на убийство на территории Армении. По его заказу в 2013 году хотели убить соратника Деда Хасана, вора в законе Рафика Мадояна. Бизнесмен пообещал исполнителю 500 тысяч долларов и дом в Испании, написал Telegram-канал «112».

Правоохранительные органы Армении предотвратили убийство, и Оганес К. уехал из Армении. Бизнесмен владел в России небольшой консалтинговой фирмой. По неподтвержденным данным, его крупные активы были записаны на родных.

Оганес К. так же владел вместе с сыном компаниями, которые производят обувь и покрытия для спортивных площадок, а также секс-игрушки, сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Перед убийством его сопровождала 22-летняя Екатерина П., которая убежала после первого выстрела. Еще на выходе из ресторана «Сейджи» мужчину караулил киллер. Он стоял в арке во дворе.

Детали убийства

Полиция распространила приметы подозреваемого. По данным правоохранительных органов, вероятным убийцей мог быть мужчина 25 лет, ростом около 180 сантиметров, в кепке. Предположительно, мужчина умеет обращаться с оружием, он стрелял из пистолета с глушителем. Правоохранительные органы так же возбудили дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», написал Telegram-канал Shot.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний гражданин Армении Айрик Е. Его задержали около 04:00 и доставили в ОВД «Хамовники», написал Telegram-канал Baza. По предварительным данным, предполагаемый киллер уехал с места убийства на машине и выбросил по дороге оружие. На допросе он заявил, что не помнит, где именно оставил пистолет.

В отделе полиции так же доставили Екатерину П., которая сопровождала бизнесмена. По данным Telegram-канала Shot, она не смогла ничего пояснить.

Одна из странностей дела заключается в том, что в апреле этого года Оганеса К. задержали в Москве по обвинению в организации заказного убийства. Задержание произошло по запросу «Интерпола» и при поддержке отряда специального назначения «Гром».

Документы на подозреваемого отправили в прокуратуру, но он почему-то не был арестован. Вероятно это связано с тем, что он получил в 1997 году российское гражданство. По закону Россия может не выдавать своего гражданина другому государству. По другим данным, мужчина оказался не под арестом из-за того, что прокурор принял решение о взятии с бизнесмена обязательства о явке.