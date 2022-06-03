Появились подробности убийства армянского бизнесмена в центре Москвы

Бизнесмена Оганеса К. застрелили в Москве, когда он вместе с молодой девушкой выходил из ресторана. Убийца поджидал их в арке неподалеку. В распоряжении «360» появилось видео с места.

Рядом с Оганесом в момент убийства была 22-летняя Екатерина П., сообщил Telegram-канал «112». Киллер ждал их в арке во дворе. Когда бизнесмен с девушкой вышли из заведения, преступник подошел к бизнесмену со спины, девушка убежала. Киллер произвел два выстрела, достал смартфон и сфотографировал жертву, после чего скрылся с места. Предположительно, он использовал пистолет с глушителем.

По данным СМИ, бизнесмен находился в розыске в Армении за тяжкое преступление. Предположительно, он пытался организовать заказное убийство своего оппонента.

Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины в центре столицы. На сайте московского СК сообщили, что тело мужчины 1960 года рождения нашли вечером 2 июня во дворе одного из домов по Комсомольскому проспекту. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства и устанавливают причастного к совершению преступления.